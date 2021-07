Dead Space: annunciato ufficialmente il remake

Il finale dell’EA Play Live 2021 rivela una bella sorpresa, che si rumoreggiava da un po’: viene annunciato il remake di Dead Space, che si mostra con un breve teaser trailer. Il gioco, in sviluppo da parte di Motive Studios, arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (non è stata specificata la data).

Questa la descrizione che accompagna il video:

Ritorna il classico horror di sopravvivenza fantascientifico Dead Space, ricostruito da zero da Motive Studios per offrire un’esperienza di gioco più profonda e immersiva.

Sfruttando la potenza del motore di gioco Frostbite e delle console di nuova generazione, questo remake apporta miglioramenti alle dinamiche di gioco con una qualità grafica sbalorditiva pur restando fedele all’originale.

Dead Space sarà disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC.

Isaac Clarke è un semplice ingegnere in missione per riparare una grande nave spaziale, la USG Ishimura, per poi scoprire che qualcosa è andato terribilmente storto.

L’intero equipaggio è stato sterminato e infettato da una specie aliena… e l’amata compagna di Isaac, Nicole, è dispersa a bordo.

Ora Isaac è rimasto da solo con i suoi strumenti e con le sue competenze tecniche e dovrà cercare di svelare il mistero dietro l’incubo che si è scatenato a bordo dell’Ishimura. Intrappolato insieme a creature ostili chiamate “necromorfi”, Isaac deve affrontare una battaglia per la sopravvivenza, non solo contro i crescenti orrori della nave, ma anche contro la sua sanità mentale sempre più fragile.

Qui sotto potete vedere il trailer.