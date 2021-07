Knockout City: in arrivo la Season Two “Fight at the Movies”

L’EA Play Live 2021 procede a gonfie vele ed un altro titolo è stato mostrato, ovvero il gioco multiplayer Knockout City. In particolare, del prodotto sviluppato da Velan Studios in collaborazione con Electronic Arts è stata mostrata la seconda stagione.

La Season Two è stata nominata “Fight at the Movies” e, come si può dedurre dal titolo dell’espansione, sarà basata sui temi di alcune produzioni cinematografiche. Oltre a ciò verranno introdotte nuove ricompense, nuove mappe e nuove skin per i personaggi giocabili e, addirittura, inedite playlist da ascoltare durante gli scontri. La Season Two avrà la sua premiere il giorno 27 luglio 2021.

Knockout City ha avuto molto successo dal giorno del suo lancio e, ricordiamo, è attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.