Battlefield 2042: è stato presentato Portal all’EA Play Live!

Ampio lo spazio dell’EA Play Live 2021 dedicato a Battlefield 2042, l’attesissimo FPS di casa Electronic Arts, firmato da DICE, che durante quest’evento ha mostrato Battlefield Portal, la nuova modalità che permette ai giocatori di riscrivere le regole della guerra come più le preferiscono.

Armi, veicoli, skin diverse. Tutto sarà personalizzabile in questa inedita esperienza FPS come non ne avete mai viste prima, realizzata in collaborazione con Ripple Effect Studios. Preparatevi a combattere al fianco dei vostri amici su scenari storici sensazionali come El-Alamein, e a scontrarvi con una miriade di avversari su mappa grandi come non se ne sono mai viste. La creazione dell’esperienza è completamente in mano a voi!

Battlefield Portal sarà disponibile al lancio di Battlefield 2042, per cui preparatevi per vivere il campo di battaglia secondo le vostre regole! Siete pronti a scrivere la storia della guerra?