Genshin Impact: Aloy è il primo personaggio evento a cinque stelle gratuito

Negli ultimi tempi, Genshin Impact ha acquisito molta popolarità, superando molti altri giochi popolari. Uno dei motivi principali del successo del gioco è l’enorme aggiornamento che riceve di volta in volta. miHoYo ha grandi piani per il franchise come l’evento Savior From Another World che secondo il sito ufficiale include Aloy di Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn come primo personaggio evento a cinque stelle gratuito.

Emarginata dalla nascita, Aloy è cresciuta in un aspro deserto di montagna vicino alla tribù che l’ha evitata. Cresciuta da un cacciatore esperto, si è addestrata a cacciare con grazia felina e precisione mortale, ma le cose che più desiderava imparare, lui non poteva insegnarle. Soprattutto, ardeva dal desiderio di conoscere le circostanze della sua nascita: chi erano i suoi genitori e perché era stata evitata dalla tribù. Alla fine ha appreso che le sue origini e il suo destino erano profondamente legati al destino del mondo stesso, e ha combattuto un’epica battaglia per salvarlo contro le forze del male di un’intelligenza artificiale del passato antico. Ora è arrivata a Teyvat in cerca di nuove sfide. In questo nuovo mondo Aloy è pronta per la caccia!

Come ottenere Aloy

Tutti i Travelers che hanno raggiunto il grado avventura 20 o superiore potranno ottenere il personaggio a 5 stelle esclusivo dell’evento Savior From Another World Aloy (Cryo) direttamente tramite la posta in gioco. Questo evento sarà diviso in due fasi.

Fase I

Dopo l’aggiornamento alla versione 2.1, l’inizio della manutenzione dell’aggiornamento alla versione 2.2 è previsto per il 13 ottobre 2021. Durante l’evento, tutti i Travelers che accedono a Genshin Impact sul sistema PlayStation 4 o PlayStation 5 potranno ottenere Aloy direttamente tramite la posta in gioco.

Fase II

Dopo l’aggiornamento alla versione 2.2, l’inizio della manutenzione dell’aggiornamento alla versione 2.3 è previsto per il 24 novembre 2021. Durante l’evento, i Travelers che accedono a Genshin Impact su qualsiasi piattaforma disponibile e che devono ancora ottenere il personaggio potranno ottenere Aloy direttamente tramite la posta in gioco.