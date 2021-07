Truck Driver Premium Edition arriva il 30 settembre su PS5 e Xbox Series

Soedesco annuncia Truck Driver – Premium Edition che include tutti i DLC rilasciati in precedenza e altro ancora per le console di nuova generazione. Il titolo verrà pubblicato come Premium Edition su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 30 settembre di quest’anno. Questa versione conterrà modelli di camion rinnovati e utilizzerà le capacità di elaborazione grafica delle console di nuova generazione. Sono inclusi anche tutti i DLC precedenti, come Paint Jobs, Hidden Places & Damage System e Heading North, annunciato recentemente.

In questa Premium Edition, scegli se rappresentare l’orgoglio degli Stati Uniti, della Germania, della Francia o del Regno Unito con i DLC Paint Jobs. Inoltre, nel DLC Hidden Places & Damage System è incluso anche un sistema di danni, insieme a tre luoghi segreti e cinque nuovi veicoli IA. Infine, è inclusa anche una nuova mappa che presenta paesaggi di ispirazione nordica e un pittoresco paese chiamato Mangefjell. Anche i rimorchi, i camion e i carichi sono stati rimodellati per funzionare con le console di nuova generazione.

Informazioni su Truck Driver

Vivi al massimo il tuo sogno di camionista con Truck Driver Premium Edition! Dopo aver ereditato un camion da tuo padre, è il momento di farti un nome. Vuoi costruire relazioni più solide e guadagnare il rispetto della comunità locale completando gli incarichi? Vuoi esplorare paesaggi diversi e luoghi interessanti? O vuoi semplicemente far risaltare il tuo camion personalizzandolo a tuo piacimento? La scelta è tutta tua.

Informazioni su Soedesco

Soedesco è un publisher di videogiochi fondato nel 2002, con il quartier generale situato a Rotterdam. Più di 40 giochi sono stati pubblicati da Soedesco, e molti altri verranno aggiunti nei prossimi anni. Il portfolio include titoli di terze parti come Owlboy e la serie strategica 8-Bit. Soedesco pubblica inoltre le proprie IP, incluse Adam’s Venture, Real Farm e Truck Driver. I giochi pubblicati offrono una grande varietà di generi, e sono pubblicati su diverse piattaforme inclusi i sistemi PlayStation, la famiglia di device Xbox One, Nintendo Switch e su PC.

Truck Driver – Premium Edition sarà disponibile dal 30 settembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.