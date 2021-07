Farming Simulator 22: mostrati i primi video di gameplay

Nella giornata di ieri, 22 luglio, si è tenuto il FarmCon 21, vale a dire una presentazione in diretta streaming dedicata al nuovissimo Farming Simulator 22 di Giants Software. In occasione dell’evento, la software house ha deciso di mostrare, come già aveva annunciato qualche giorno fa, qualche video di gameplay in anteprima mondiale.

E così è stato. Farming Simulator 22, in uscita questo autunno, si è mostrato in una presentazione del suo gameplay piuttosto corposa, durata all’incirca una mezz’ora. Il tutto è stato commentato dal capo di Quality Assurance di Giants, Ken Burgess, insieme a Stefan Maurus, il maggior responsabile del gameplay del titolo.

Il video si è aperto con l’intenzione di mostrare in particolar modo l’impegno che ha garantito la qualità del design che si può osservare durante la panoramica. I due membri di Giants si sono soffermati sulla qualità della resa del grano e delle movenze realistiche e dinamiche degli elementi naturali presenti nell’ambiente di gioco.

I dettagli mostrati sono altresì inerenti alla qualità della resa grafica degli strumenti e dei macchinari da lavoro e del realismo con cui verranno utilizzati dal giocatore. Farming Simulator 22, inoltre, offre vari miglioramenti rispetto ai capitoli precedenti, così come nuove introduzioni innovative per la serie.

Innanzitutto, possiamo affermare che la libertà di movimento sarà un elemento portante del titolo, ma non solo. In fase di sviluppo Giants Software si è soffermata parecchio sulla ridefinizione dell’intelligenza artificiale, così da poter rendere i comportamenti in-game decisamente più realistici e si è provveduto ad ampliare notevolmente il mondo di gioco, rendendolo più folto e ricco di attività.

Il resto dell’esperienza è tutto da scoprire quando il simulatore sarà disponibile, ovvero a partire dal 22 novembre 2021 per le seguenti console: PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia. Ricordiamo, infine, che i pre-ordini sono attualmente aperti ed effettuabili sul sito web ufficiale di Farming Simulator. A seguire sarà possibile prendere visione dei due filmati inerenti al gameplay e di una galleria di immagini tratte dall’esperienza.