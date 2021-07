Playdate: i pre ordini iniziano il 29 luglio

Panic ha annunciato che i pre ordini per Playdate inizieranno la prossima settimana. Circa due anni fa, lo sviluppatore Panic ha annunciato un nuovo hardware di gioco insolito, il portatile Playdate. Di seguito una definizione tramite il sito ufficiale:

Un nuovo minuscolo sistema di gioco portatile con un sacco di giochi nuovi di zecca. Abbiamo creato Playdate solo per il divertimento.

Dopo una lunga attesa, ora sappiamo quando potrete mettere le mani (o meglio, viste le dimensioni) su Playdate. Il primo lotto sarà relativamente piccolo, composto da 20.000 unità e secondo una newsletter inviata agli abbonati, i preordini inizieranno giovedì 29 luglio alle 10:00 PDT (ore 18:00 italiane) e sarà venduto al dettaglio per $ 179,99 USD (152,98 €). Al momento del lancio, il palmare verrà spedito solo in 16 paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Regno Unito e altri 11 paesi europei. Il primo lotto di preordini è previsto per la fine del 2021, mentre altri dopo il lotto iniziale arriveranno all’inizio del 2022. Playdate presenta uno schermo in bianco e nero da 2,7 pollici con una risoluzione di 400 × 240, circa quattro volte i pixel dello schermo del Game Boy. Ha un D-pad e due pulsanti, oltre a una manovella che si apre dal lato del dispositivo. Panic, che ha sviluppato prevalentemente software per Mac e iOS negli ultimi 20 anni, ma è anche l’editore di Firewatch e Untitled Goose Game , definisce la manovella come un controller analogico rotante che dà una svolta completamente nuova ai giochi.

Come parte del prezzo di $ 179, gli acquirenti ottengono una bundle di 24 giochi gratuiti (anziché i 12 giochi originariamente pubblicizzati). I titoli sono realizzati appositamente per il sistema da sviluppatori indipendenti, tra cui il creatore di Katamari Damacy Keita Takahashi e Lucas Pope (Return of the Obra Dinn, Papers Please), e due nuovi giochi verranno rilasciati ogni settimana tramite Wi-Fi come parte del primo bundle. Playdate sarà venduta per $ 179,99 USD (152,98 €), mentre una cover opzionale sarà venduta per $ 29 (24,64 €).