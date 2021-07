Dragon Age 4 potrebbe uscire nel 2023 secondo un rumor

Ieri sera si sono tenuti gli EA Play Live 2021, in cui c’è stato un grandissimo annuncio, che è quello inerente al remake di Dead Space. Purtroppo, a fronte di un attesissimo titolo ufficializzato, sono mancati alcuni grandi nomi, come ad esempio Mass Effect 4 e Dragon Age 4. Questi due videogiochi di BioWare non erano tuttavia previsti in occasione dell’evento di ieri sera, sebbene la software house stia lavorando sodo du entrambi.

Secondo un articolo redatto dal giornalista Jeff Grubb, a fronte di quanto già affermato da Austin Christian Daley di BioWare, Dragon Age 4 potrebbe essere sulla buona strada per una release fissata al 2023. Quest’informazione, che va comunque presa con le solite pinze, sembrerebbe incontrare i favori di alcune persone che avrebbero una certa familiarità con il progetto videoludico in questione.

D’altra parte, però, un membro di Electronic Arts, intercettato da Grubb e “interrogato” nei riguardi del quarto capitolo dell’RPG fantasy (che potrebbe presentare al suo interno anche una modalità multi-player), non ha “confessato” nessuna data o qualsivoglia finestra di lancio utile ad ipotizzare un periodo di release. Ricordiamo che qualche anno fa, più precisamente nel 2019, il responsabile della divisione finanza di EA, cioè Blake Jorgensen, aveva affermato che l’uscita di Dragon Age 4 sarebbe stata sicuramente possibile in un momento successivo all’anno fiscale 2022.

Al momento è importante attendere con pazienza l’inizio della campagna di marketing che, si spera, possa iniziare al più presto possibile (ovvero a partire dal secondo trimestre dell’anno prossimo, il quale corrisponde all’inizio dell’anno fiscale 2022). Nell’attesa, vi ricordiamo che il titolo è un gioco di ruolo a tema fantasy che vanta già tre capitoli alle sue spalle: Dragon Age: Origins; Dragon Age II; Dragon Age: Inquisition. L’inizio dei lavori di sviluppo al quarto capitolo della saga sono stati annunciati nel 2018 e da allora siamo in fermento, nella speranza di poter prendere visione ad un trailer.