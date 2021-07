Genshin Impact: rivelata la data di uscita per Raiden Shogun, Sara e Kokomi

Negli ultimi tempi, Genshin Impact ha acquisito molta popolarità, superando molti altri giochi popolari. Uno dei motivi principali del successo del gioco è l’enorme aggiornamento che riceve di volta in volta. miHoYo ha grandi piani per il franchise e di recente è stata rivelata anche Aloy, il primo personaggio a cinque stelle gratuito che sarà distribuito nell’evento Savior From The Other World. L’evento arriverà prima sulle console PlayStation ad ottobre con l’aggiornamento 2.1 e successivamente su tutte le altre piattaforme a novembre con l’aggiornamento 2.2.

miHoYo ha rivelato ufficialmente su Twitter nuovi artwork e profili per Raiden Shogun, Kujou Sara e Sangonomiya Kokomi, confermando che i tre personaggi verranno rilasciati tramite i gacha banner di Genshin Impact Versione 2.1. In passato, tramite Twitter, miHoYo ha introdotto Kamisato Ayaka, Yoimiya e Sayu prima dell’anteprima 2.0 Livestream. E tutti e tre i personaggi sono stati successivamente confermati in livestream. Il banner di Kamisato Ayaka è in corso, mentre Yoimiya sarà il secondo banner di 2.0. Questo fa parte della nuova ed encomiabile strategia di miHoYo per rivelare ufficialmente i personaggi prima che trapelano.

Ora che tutti e tre i personaggi sono apparsi su Twitter, questo conferma ufficialmente che Raiden Shogun, Kujou Sara e Sangonomiya Kokomi saranno giocabili in 2.1. Al momento possiamo solo prevedere una stima della data di uscita dei banner in quanto non sappiamo ancora se verrà prima Sangonomiya Kokomi o Raiden Shogun. Su Kujou Sara sappiamo che dovrebbe essere un personaggio a quattro stelle presente in uno dei due banner. Sappiamo, grazie ad Hoyolab, che la versione 2.1 di Genshin Impact verrà lanciato il 13 ottobre 2021. Sangonomiya Kokomi o Raiden Shogun verranno lanciati il ​​13 ottobre e l’altro personaggio verrà lanciato tre settimane dopo. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

#RaidenShogun ‧ Plane of Euthymia

Her Eternal Excellency The undisputed supreme ruler of Inazuma.

Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, promised the people of Inazuma an unchanging eternity to last throughout the ages.#GenshinImpact pic.twitter.com/FyRxdWFxLt — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 22, 2021

#KujouSara ‧ Crowfeather Kaburaya General of the Tenryou Commission Leader of the Tenryou Commission's forces. Bold, decisive, and skilled in battle.#GenshinImpact pic.twitter.com/oeWA1lJeNw — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 22, 2021