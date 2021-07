Guilty Gear Strive: la guida introduttiva spiega il moveset di Goldlewis

Guilty Gear Strive sta per espandersi grazie al suo Season One Pass, disponibile a partire dalla prossima settimana, che prevedrà l’introduzione di un nuovo personaggio giocabile, ovvero Goldlewis Dickinson: primo Segretario per la Difesa degli USA e soldato ancora oggi in attività e con una forte passione per la musica jazz.

A causa dell’arrivo imminente di Goldlewis, in Guilty Gear Strive è attualmente presente una guida introduttiva (resa pubblica anche tramite il canale di Arc System Works) al parco mosse di questo nuovo personaggio, il primo ad essere introdotto nel titolo tramite un DLC. Il particolare davvero interessante è lo strano oggetto che si porta dietro e che brandisce come un’arma: una bara proveniente dall’Area 51 (e contenente un essere misterioso).

Non solo è dotato di bara, Goldlewis può anche impugnare la sua mitragliatrice e sparare dei colpi spietati contro gli avversari che sta affrontando. Una mossa molto potente del soldato è denominata Behemoth Typhoon che può compiere con l’ausilio della sua fidata bara. Sostanzialmente si tratta di un’oscillazione dell’oggetto pesante che va a colpire con estrema potenza l’altro combattente.

Il target della mossa peculiare di Goldlewis è dato dall’input inserito nel semicerchio che comparirà a schermo. In seguito, a seguito dell’input conferito nel menù a semicerchio, sarà possibile indirizzare la mossa verso l’alto, il basso, destra e sinistra, così come sarà possibile compiere l’attacco sia a lungo che a corto raggio.

Attenzione, l’utilizzo della mossa Behemoth Typhoon richiederà l’intera barra di Sicurezza, la quale verrà resettata al termine dell’attacco speciale di Dickinson. Al riempimento integrale della suddetta barra, per Goldlewis sarà possibile effettuare un ulteriore attacco speciale: Burn it Down, il quale implica l’utilizzo di un raggio orbitale che verrà proiettato direttamente sul bersaglio.

Ricordiamo, per ultimo, che Guilty Gear Strive è attualmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (via Steam) e che dal 27 luglio 2021, ovvero dalla settimana prossima, sarà possibile effettuare il download del Season One Pass, costituito anche dal new-entry Goldlewis. Il personaggio, ad ogni modo, sarà possibile acquistarlo separatamente (quindi all’infuori del Season One Pass) a partire dal 30 luglio 2021.