Steam Deck: non esiste gioco che non possa girare sulla console secondo Valve

Durante la presentazione del 15 luglio scorso, abbiamo appreso che la nuova console/PC portatile di Valve, ovvero Steam Deck, arriverà presto sul mercato e che il suo sistema operativo sarà personalizzabile, ma non solo. Sappiamo anche quanto il prezzo che il pubblico pagante dovrà corrispondere in sede di pre-order o, successivamente, d’acquisto.

Abbiamo anche preso nota delle reazioni, sia del pubblico che degli addetti ai lavori. In particolare abbiamo parlato di come Ubisoft ha reagito alla notizia di Steam Deck e della sua indecisione relativa all’eventualità di produrre e pubblicare giochi nuovamente su Steam, ammesso che essi possano girare tranquillamente sulla console.

A questo proposito, molti si sono chiesti se la console di Valve sarà in grado di riuscire ad elaborare tutti i giochi presenti nell’intera libreria di Steam, ebbene abbiamo una risposta a questo quesito. L’hardware, in arrivo il prossimo anno, utilizza una versione personalizzata di SteamOS e utilizza Proton per assicurarsi che i giochi della piattaforma online possano essere elaborati tranquillamente sulla console.

Intervengono, però, delle problematiche che potrebbero inficiare la qualità del servizio offerto da Steam Deck: in passato, il track record di Proton era caratterizzato da una certa imprevedibilità che ha saputo creare qualche problema su Steam; in più, c’è da dire, che le specifiche tecniche illustrate fino a questo momento non sono tali da rendere l’hardware all’altezza dei giochi più impegnativi in circolazione.

A detta di Pierre-Loup Griffais di Valve, tutte le motivazioni che darebbero vita a leciti dubbi in merito alla qualità delle perfomance dell’hardware non sarebbero comunque motivo di preoccupazione. Infatti Griffais, durante una chiacchierata con IGN, ha affermato di aver passato anni a provare ad eseguire tutti i titoli presenti nella libreria di Steam e, sebbene inizialmente avessero riscontrato non pochi problemi di esecuzione, il dispositivo allo stato attuale non incontra alcuna difficoltà nell’elaborazione dei titoli presenti sul catalogo.

Negli ultimi anni abbiamo testato ad esaminato attentamente vari giochi nei cataloghi ormai datati. Il vero test è stato, però, giocare sulla console i titoli usciti durante il 2020. Logicamente, non potevano funzionare bene in quanto l’hardware era basato su precedenti prototipi e strutture tali da impossibilitargli una lettura efficiente dei titoli più recenti. Adesso, fortunatamente, abbiamo raggiunto un livello di prestazioni che si rendeva necessario l’anno scorso, in modo tale da eseguire tutti i giochi dell’ultima generazione senza problemi. Devo dire che non abbiamo ancora trovato qualcosa che Steam Deck non riesca a far girare.

Parole decise da Griffais, il quale vuole davvero essere in grado di portare al successo la sua console. Per fare ciò è realmente essenziale che l’hardware sia in grado di riprodurre la maggior parte (se non tutti) dei videogiochi presenti sul mercato o, quantomeno dei titoli più apprezzati dal pubblico. Ricordiamo che sono aperti i pre-order e, sebbene l’arrivo sul mercato del nuovo hardware sia fissato per dicembre 2021, le spedizioni delle console avverranno solo nel primo trimestre del 2022.