Respawn Entertainment sta lavorando ad un nuovo titolo

Recentemente stanno emergendo diversi annunci di lavoro da parte di Respawn Entertainment, software house di Star Wars Jedi: Fallen Order (di cui è disponibile anche una versione per PlayStation 5) e Titanfall. Gli annunci rivelerebbero che la casa di sviluppo sia attualmente impegnata nella produzione di un inedito e non annunciato titolo single-player.

Respawn Entertainment, al momento, pare abbia davvero parecchia carne al fuoco: tra il suo popolarissimo Apex Legends (il quale è stato mostrato ieri durante gli EA Play Live 2021), il sequel di Star Wars e questo nuovo progetto in cantiere, sembrerebbe non avere proprio tempo per realizzare il terzo capitolo di Titanfall.

La pulce al nostro orecchio è stata messa dal direttore creativo di Respawn Entertainment, ovvero Mohammad Alavi, il quale, tramite il suo account Twitter, ha postato un elenco di posizioni professionali che sarebbero da ricoprire proprio in vista dello sviluppo di questo nuovo progetto single-player.

Stiamo lavorando ad un nuovissimo titolo d’avventura a giocatore singolo. Siamo un gruppo piccolo ma davvero ambizioso e storicamente, siamo conosciuti per essere dei grandi sognatori e per aver realizzato grandi successi.

Le cariche da ricoprire all’interno della software house riguardano le seguenti figure professionali, prevalentemente relative al comparto del design del titolo:

Responsabile tecnico di game design;

Game designer senior;

Combat designer senior;

Level designer senior.

Al termine dell’elenco dei lavori da svolgere, si può leggere “Stiamo cercando sviluppatori con esperienza che ci aiutino a costruire una nuova avventura single-player per il nostro gruppo”. L’annuncio in sé non fa trasparire troppo nei riguardi di specificità del titolo in sviluppo, anche perché si presume siano ancora lontani dal mostrarci qualche dettaglio in merito.

Ciò significa che ci vorrà ancora del tempo prima di riuscire a comprendere qualcosa di concreto su questa inedita avventura per giocatore singolo. Nell’attesa vi invitiamo a continuare a seguirci qui su GamesVillage per stare aggiornati su questo nuovo progetto.