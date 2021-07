Scavengers: oggi inizia la Stagione 0, svelati Battle Pass e una nuova modalità

Scavengers oggi dà il via alla Stagione 0 lanciando un Battle Pass gratuito per tutti i giocatori. “Season 0: The First Frontier”, la prima stagione dello sparatutto survival PvEvP sviluppato da Midwinter Entertainment e pubblicato da Improbable, si svolgerà dal 23 luglio al 6 settembre e sarà accompagnata da un Battle Pass introduttivo. Midwinter si augura di ricevere i commenti della community sul Battle Pass e sui contenuti della Stagione 0, per poter continuare a migliorare Scavengers in vista del lancio definitivo.

Gli esploratori possono richiedere il Battle Pass gratuitamente nel negozio fino al 3 agosto, dopodiché sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 4 agosto. La prima stagione del Battle Pass di Scavengers durerà 45 giorni, dal 23 luglio al 6 settembre. Con il Battle Pass, i giocatori potranno ottenere i nuovi simpatici oggetti estetici di First Frontier, tra cui una skin First Frontier Cruz, skin per armi, stendardi ed emblemi, oltre a Chip e risorse di ricerca. Gli esploratori potranno riscuotere la prima ricompensa, la skin per armi Cazador First Frontier, subito dopo aver sbloccato il Battle Pass. Inoltre, nel corso delle settimane, avranno anche la possibilità di ricevere gli altri oggetti che saranno aggiunti al Battle Pass.

Oltre alla modalità di gioco principale, Midwinter ha sviluppato per la prima volta una modalità completamente nuova che era stata richiesta dalla community: PvE Horde. In questa nuova modalità, squadre di tre esploratori devono affrontare ondate di nemici controllati dall’IA per proteggere 2 sistemi di trasmissione dati. Non appena avranno raccolto abbastanza dati, la Madre richiama una nuova funzione: la R.A.S.P.! Le squadre possono utilizzare la R.A.S.P. per tornare velocemente alla base spaziale Sanctuary.

Introdotta nella nuova modalità PvE Horde, la R.A.S.P. sarà una nuova aggiunta entusiasmante anche per la modalità principale di spedizione durante la Stagione 0, offrendo all’esploratore un sistema di estrazione strategica a metà partita.