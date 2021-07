Crysis Remastered in arrivo in edizione retail su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Oggi, Koch Media, partner di publishing mondiale e lo studio di sviluppo di videogiochi Crytek, sono lieti di annunciare il ritorno dell’epica serie sparatutto in prima persona in un bundle unico: Crysis Remastered Trilogy sarà disponibile in edizione fisica su PlayStation 4 e Xbox One nell’Autunno 2021. Crysis Remastered arriverà su Nintendo Switch in edizione fisica, sempre quest’Autunno.

Crysis Remastered Trilogy per PlayStation 4 e Xbox One include ognuna delle campagne single-player dei leggendari shooter in prima persona Crysis, Crysis 2 e Crysis 3, ottimizzati per gli hardware moderni. Rivivi l’avventura in questo bundle tutto in uno della versione Remastered:

Crysis Remastered: Quella che inizia come una semplice missione di salvataggio diventa il campo di battaglia di una nuova guerra quando uno sciame di invasori alieni si abbatte su una catena di isole Lingshan. Giocando nei panni del super soldato Nomad, sei armato con una potente nanotuta dotata di abilità di velocità, forza, armatura e occultamento. Usa un vasto arsenale di armi modulari e adatta le tue tattiche e il tuo equipaggiamento per dominare i nemici in un enorme mondo sandbox.

Crysis 2 Remastered: Gli alieni sono tornati in un mondo devastato dai disastri climatici. Mentre gli invasori devastano New York e iniziano un assalto che minaccia l’annientamento totale dell’umanità, solo tu hai la tecnologia per guidare il contrattacco. Equipaggiato con la Nanosuit 2.0 aggiornata, personalizza la tua tuta e le armi in tempo reale e sblocca nuove potenti abilità nella battaglia per la sopravvivenza dell’umanità.

Crysis 3 Remastered: Tornando nella mischia nei panni del super-soldato Prophet, la ricerca dell’alieno Alpha Ceph continua, ma ora devi anche svelare la verità dietro la C.E.L.L. corporation, che ha trasformato New York City in una tentacolare foresta pluviale urbana protetta da una gigantesca nanocupola. Combatti attraverso sette distretti distinti e decima i tuoi avversari in un’esplosione di forza bruta usando la tecnologia superiore della nanotuta, oppure usa la furtività per raggiungere i tuoi obiettivi e diventare il salvatore silenzioso dell’umanità. Equipaggiato con il tuo nuovo potente e letale Predator Bow, non c’è un modo sbagliato per salvare il mondo.