Demon Slayer: nuovo trailer della seconda stagione!

Dopo l’arrivo, attesissimo, del film Demon Slayer Mugen Train (qui la nostra recensione), il franchise ispirato all’opera di Koyoharu Gotoge è pronto a tornare con una nuova stagione, che riprenderà la storia di Tanjiro, Nezuko e tutti gli altri membri della Squadra Ammazzademoni nella loro missione per annientare Kibutsuji Muzan e i temibili demoni.

La seconda stagione dell’anime, sempre realizzata da Ufotable, riprenderà da dove il film si era interrotto, iniziando con l’arco narrativo del Distretto dei Piaceri, nel quale vedremo i nostri eroi impegnati al fianco di un’altro dei pilastri, Tengen Uzui, il Pilastro del Suono. E per darci un’ulteriore anticipazione di ciò che ci aspetta nella nuova serie, lo studio d’animazione ha condiviso attraverso i suoi canali social (poi condivisi da Funimation) un nuovo trailer. Abbiamo così modo di dare un’altra occhiata a quello che ci aspetta nella nuova stagione, dopo che il poster pubblicato qualche giorno fa, ci aveva mostrato qualcosa del villain principale della saga.

Una data d’uscita ufficiale per la seconda stagione di Demon Slayer non è stata ancora resa nota, anche se probabilmente arriverà nel periodo autunnale. Ufotable ha infatti confermato che l’anime tornerà nel corso del 2021, dopo il successo impressionante, a livello globale, di Mugen Train.

L’opera ispirata al manga della Gotoge è diventato uno dei manga più famosi in circolazione e l’attesa per l’arrivo di questa nuova stagione è ormai alle stelle. Con il manga che si è concluso ormai lo scorso anno, i fan non hanno ancora rinunciato all’idea di vedere una serie sequel, anche se la Gotoge non ha ancora reso noti i piani per il suo futuro di mangaka. Di certo però i fan non vedono l’ora di scoprire molto altro sul mondo di Demon Slayer e sui nostri personaggi preferiti.