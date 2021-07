Lost in Random Anteprima: il destino in un lancio di dado

L’ultima EA Play Live 2021 si è conclusa e tra le tante novità proposte, abbiamo visto un titolo che ha stuzzicato la nostra attenzione e curiosità. Stiamo parlando di Lost in Random, l’ultima fatica di casa Zoink Games. Il nome di questa strana avventura aleggiava da tempo all’interno del panorama di proposte di EA Originals ma le informazioni sul suo conto erano vaghe e poco chiare, anche se decisamente allettanti. Durante il corso dello scorso evento, a sorpresa, la casa videoludica ha deciso di mostrare un video gameplay dalle forti vene narrative, che ha chiarito molti dubbi e ha presentato un gioco originale e affascinante.

Lost in Random: la vita è un lancio di dadi

Come mostrato nel trailer precedente, la protagonista di questa cupa e accattivante avventura è Even, una bambina che vaga per il mondo insieme alla sorella Odd. Nel Regno di Alea, però, le due vengono separate dall’inquietante e malvagia regina che governa lo strano paese. Dopo aver lanciato un dado, affidando il destino delle due sorelle al caso, Odd viene rapita e alla giovane ma determinata Even non resta altro da fare che mettersi in viaggio per salvarla. Durante questa missione di salvataggio, però, la ragazza non è sola. Al suo fianco avrà Dicey, un dado bianco che ricopre un ruolo fondamentale all’interno di Lost in Random. Un fedele compagno che, oltre ad aiutarla negli scontri, rappresenta l’essenza stessa del videogioco.

Per dare forma a questa avventura, stando alle parole del lead writer e creative director Olov Redmalm, Zoink Games è partita dal presupposto di voler presentare una fiaba dalle forti tinte cupe rispetto ai titoli presentati in passato. Il vero punto di svolta è arrivato proprio quando, come protagonista della storia, è stata scelta l’immagine di una ragazza con dei dadi in mano. A quel punto è stato chiaro che Lost in Random dovesse avere, oltre ad uno stile differente, anche un sistema di gioco originale. A livello narrativo, il caso e la fortuna dominano l’andamento della vicenda e la casa di sviluppo ha deciso di trasporre questo concetto anche nel sistema di gioco. La parte difficile è stata comprendere e stabilire cosa dovesse essere affidato totalmente al caso e cosa no, riuscendo alla fine a trovare un giusto equilibrio tra questi elementi. Risolto questo difficile dilemma, tutto si è sviluppato in maniera molto naturale, quasi istintiva, dando vita a qualcosa di differente.

Plastilina e mostri da incubo

A fare da contorno a questa vicenda c’è un mondo oscuro e particolare, che mescola sapientemente lo stile decadente e accattivante di MediEvil a quello più grottesco dei film in stop-motion di Tim Burton. L’intera avventura, infatti, è costruita con elementi in plastilina che ricordano molto da vicino gli esempi appena citati e ci trasportano dentro una fiaba dalle venature gotiche, rendendoci protagonisti di un’avventura da incubo. Gli elementi sono deformati, inquietanti e sorprendenti allo stesso tempo, facendo da perfetto sfondo a un mondo dominato dal caso, dove non si sa cosa può accadere al prossimo lancio del dado.

Ad animare questo ambiente vi sono personaggi sfigurati, angoscianti, con i quali potremo interagire anche scegliendo risposte differenti, per scoprire dove ci porterà il nostro cammino. E se gli abitanti della città sono orrorifici, ancora di più lo sono i nostri avversari, che incutono terrore al solo avvistarli sfocatamente nelle molte sequenze di scontro ammirate nel video gameplay di Lost in Random. A dominare su tutto c’è la malefica regina, il cui volto è nascosto dietro una pallida e imperscrutabile maschera che rende le sue espressioni ed emozioni invisibili all’occhio. Di lei possiamo ammirare solo la esile e allungata figura che domina chiunque le si pari davanti. E pensare che tutto questo orrore deve essere affrontato da una piccola bambina alla disperata ricerca della sorella.

Lost in Random: tra scontri, dadi e carte

A pilotare l’attenzione di tutti durante la visione del video gameplay di Lost in Random è stato sicuramente il Dice Battle, l’originale sistema di combattimento con il quale dobbiamo sconfiggere i nostri avversari e procedere nell’avventura. O forse no? Perché anche gli scontri hanno una forte componente legata al caso, durante il quale Dicey avrà un ruolo fondamentale. All’interno di questa meccanica di combattimento vengono fusi insieme l’azione in tempo reale alle strategie da giochi di carte, in un mix ben bilanciato ed equilibrato. Tra colpi frontali, tiri di dadi e carte dai molti poteri, dobbiamo fare di tutto per sconfiggere le avversità che ci si parano davanti, nel tentativo di liberare nostra sorella Odd, sperando che il fato sia con noi.

Più facile a dirsi che a farsi. Questo perché la nostra Even ha solo una fionda come arma per abbattere gli avversari. Ma Dicey non è un dado qualunque. Possiede un potere immenso che necessità allo stesso tempo di molta energia per poter essere attivato. Sfruttando quindi le abilità di Even con la fionda, dobbiamo colpire i nemici così che rilascino piccole sfere di energia blu che Dicey può accumulare per poi attivare il suo potere. Ma anche essendo molto potente, il nostro compagno rimane pur sempre un dado, ragion per cui, una volta caricato al massimo, viene lanciato e il risultato è la quantità di energia che possiamo utilizzare per giocare le nostre carte. Una frase che va presa alla lettera e non metaforicamente. Un ruolo fondamentale è infatti ricoperto dalla parte gestionale delle carte, che ci permettono di compiere diverse azioni durante i combattimenti. Ne esistono di quattro tipologie: danno, difesa, rischio e imbroglio, ognuna con caratteristiche differenti.

Durante il gioco possiamo comporre un mazzo con un numero massimo di dieci carte, mettendone anche dello stesso tipo. Possiamo quindi comporre la nostra strategia di combattimento, favorendo una tipologia di carte rispetto a un’altra, considerando sempre i pro e i contro di ognuna di esse. Le carte possono essere acquistate da venditori specifici, che ci forniscono il necessario per affrontare al meglio le diverse avversità. Naturalmente la selezione del venditore è piuttosto limitata e cambia nel tempo, ma è disposto a darci ciò che vogliamo in cambio di monete, recuperabili rompendo vasi e contenitori che troveremo sul nostro cammino, anche in posti irraggiungibili grazie all’utilizzo della nostra fionda. È facilmente comprensibile, quindi, come il Dice Battle non sia una semplice modalità di combattimento, ma un’attività da sviluppare e portare avanti durante tutto il corso dell’avventura.

Data d’uscita: 11 settembre 2021

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

Sviluppatore: Zoink Games

Publisher: EA Originals

Lost in Random, nelle bellissime immagini del video gameplay presentato durante l’EA Play Live 2021, ha superato le più rosee aspettative. Un mondo uscito da uno dei più cupi incubi di Tim Burton fa da sfondo alla ricerca di Even, una bambina determinata a ritrovare la sorella Odd, rapita dalla regina perfida di questo regno oscuro. A farle compagnia c’è il dado Dicey, perfetto esempio di questo gioco basato sul caso. Il Dice Battle, l’innovativo sistema di combattimento, si basa proprio su questo concetto, mescolando azione in tempo reale a una meccanica da gestionale. Durante gli scontri, mentre Even colpisce con la sua fionda gli avversari, Dicey raccoglie sfere di energia per raggiungere il pieno caricamento. Solo a quel punto, viene lanciato. Il numero che ne esce, ci permette di utilizzare una delle carte, acquistabili in giro, presenti nel nostro mazzo e che ci aiutano a volgere a nostro favore lo scontro. Un sistema di combattimento non soltanto originale ma anche molto stimolante. Con questi presupposti, non vediamo l’ora di poter testare la versione definitiva di Lost in Random, che sarà su Playstation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 5 e Xbox Series X/S il 10 settembre 2021.