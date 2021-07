Animal Crossing New Horizons: la community italiana celebra l’inizio delle Olimpiadi

La versatilità di Animal Crossing New Horizons, che ha permesso a milioni di utenti di sfruttarlo come luogo virtuale per ritrovi e iniziative, dai matrimoni ai compleanni, passando per i meeting di lavoro e arrivando addirittura agli appuntamenti romantici, è ormai nota, ma non smette mai di stupire. Il merito è sempre dell’incredibile inventiva degli appassionati, che non perdono occasione per portare all’interno del loro videogame preferito eventi, fatti e temi di attualità. Stavolta è toccato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’evento sportivo più importante dell’anno che prenderà il via proprio oggi non solo nella vita reale, ma anche all’interno del videogioco per Nintendo Switch.

Grazie al contributo di Animal Crossing Life, una delle community di crosser più longeve d’Italia, le Olimpiadi prenderanno vita anche sull’isola virtuale popolata dai simpatici animaletti antropomorfi e dal sempre presente Tom Nook. L’evento, che farà respirare a tutti i visitatori l’inconfondibile aria tipica del villaggio olimpico, vedrà il coinvolgimento di alcuni dei creator più seguiti dalla community del life simulator sviluppato da Nintendo, tra cui HildaNamida, Lightning95, i ragazzi di Animal Crossing Life e quelli di Pokémon Millennium. L’appuntamento è fissato per oggi, venerdì 23 luglio, a partire dalle ore 20:00, quando la torcia olimpica si accenderà anche in-game e avranno inizio i giochi sull’isola della community, per una serata in streaming e in multiplayer all’insegna del divertimento che solo Animal Crossing: New Horizons è in grado di offrire.

Il videogioco Nintendo venduto più velocemente in Europa, con oltre 32 milioni di copie vendute in tutto il mondo, si prepara così ad accogliere un altro importantissimo evento sportivo. Ad attendere gli appassionati ci sarà uno speciale percorso ispirato interamente alle competizioni olimpiche, che includerà alcune delle discipline più iconiche dei Giochi: dalla corsa con ostacoli al salto con l’asta, fino a un’area dedicata al nuoto. L’isola che ospiterà la diretta è già visitabile tramite il codice sogno DA-3661-5179-8255, per permettere a curiosi e partecipanti di dare un’occhiata a ciò che li attende. Inoltre, i tifosi di tutta Italia potranno sfoggiare la propria passione olimpica, con un kit “olimpico” riscattabile e indossabile in-game, che include cappellino, t-shirt, felpa, make-up, bandiera e ventaglio, tutti realizzati con i colori del Team Italia.

Tramite i canali Twitch di Pokémon Millennium, HildaNamidae Lightning95sarà possibile seguire l’evento in diretta a partire dalle ore 20:00 di oggi. Un altro grande evento sportivo approda dunque sul life simulator di Nintendo dopo gli Europei di calcio, in questa caldissima estate di sport!