Bandai Namco sarà presente al DreamHack Beyond

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato la propria presenza al primo DreamHack Beyond, un’esperienza interattiva gratuita e completamente digitale che, tra il 24 e il 31 luglio 2021, porterà nelle case di tutti il meglio di DreamHack.

BANDAI NAMCO Entertainment offrirà ai giocatori uno stand personalizzato in cui ci saranno anche offerte e oggetti esclusivi come parte dell’esperienza DreamHack Beyond.

DreamHack Beyond vi permetterà, insieme con altri giocatori, di divertirvi con tornei, l’area BYOC, cosplay, demo e molto altro.

Gioca. Competi. Guarda.

Come scritto sul sito ufficiale, DreamHack Beyond è un’esperienza interattiva gratuita completamente digitale a casa che mostra il meglio di DreamHack. I giocatori possono immergersi nella storia dei mistici Sleepers creando i propri personaggi, completando la narrazione del gioco, cercando missioni secondarie e accumulando XP, coltivando oggetti come Cheer Gear e altro ancora! Vuoi saltare il gioco e arrivare direttamente allo stand che desideri? Nessun problema!

DreamHack Beyond può essere vissuto come preferisci. Con aree dedicate a demo di giochi, cosplay, tornei e altro, DreamHack sta cercando di andare OLTRE il limite creativo e creare un’esperienza multiplayer online unica nel suo genere.

Qui sotto potete vedere l’immagine che attesta la presenza di Bandai Namco all’evento, con tanto di art tratta da Little Nightmares II.