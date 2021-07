Google celebra i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con un doodle-videogioco

Oggi si è svolta la cerimonia di inaugurazione di Tokyo 2020: per celebrare la trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici dell’era moderna, Google ha deciso di mettere a disposizione un doodle decisamente ben riuscito. Un mini-videogame in pixel art che ricorda proprio i titoli nipponici del passato, con tanto di belle animazioni introduttive.

Protagonista è un gatto che si ritrova nell’Isola degli Eroi, dove ci sono vari personaggi della tradizione giapponese, dal kappa ai tanooki passando per i tengu. In quest’isola il giocatore può praticare sei sport riadattati per mixarli con elementi action: sono il rugby, il ping pong, il tiro con l’arco, il nuoto sincronizzato, lo skateboard, la maratona. All’inizio dovrete scegliere una delle quattro squadre, per competere nella classifica globale (potete vedere l’immagine qua sotto). Ma non è tutto, ci saranno delle vere e prorpie sottoquest per rendere ancora più vario il gioco. Un doodle decisamente interessante da parte di Google.