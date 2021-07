Observer System Redux: trailer di lancio su PS4 e One

Già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, da oggi Observer System Redux arriva anche su PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione Bloober Team e Koch Media hanno pubblicato un nuovo trailer di lancio del thriller cyberpunk ambientato nel 2084 con protagonista il detective neurale Daniel Lazarski.

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che il titolo in questione è una versione migliorata del gioco uscito nel 2017.

Questa la sinossi di Observer System Redux sulla pagina Steam:

Corre l’anno 2084. Il futuro si è rivelato molto più buio di quanto ci si potesse immaginare. Prima c’è stato il nanofago, una piaga digitale che ha mietuto migliaia e migliaia di vittime tra coloro che avevano potenziato i propri corpi e le proprie menti.

Poi è scoppiata la guerra che ha lasciato sia l’est che l’ovest decimati e in frantumi. Non essendo rimasto nessuno per rivendicare il potere, le società hanno preso il controllo e hanno istituito ognuna un proprio impero fondato sulla corruzione.

Tu non sei altro che uno strumento aziendale di oppressione, temuto e disprezzato, che hackera e viola gli angoli più reconditi delle menti dei sospettati. Sei la persona che si infiltra nei loro sogni, che mette a nudo le loro paure e che preleva qualsiasi elemento necessario per la propria investigazione.

Tu sei un Osservatore.