Blade Runner Black Lotus: ecco il primo trailer

In occasione del [email protected] 2021 è stato mostrato il primo trailer di Blade Runner Black Lotus, serie anime di Adult Swim e Crunchyroll, che arriverà proprio sul sito streaming in autunno. E’ stato inoltre annunciato che la cantante canadese di origini italiane Alessia Cara contribuirà alla colonna sonora, con il brano Feel You Now, che si sente proprio nel trailer. In più è stata mostra la copertina, che potete vedere sotto il video.

La serie, di tredici episodi, è diretta da Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama e prodotta da Alcon Entertainment e dallo studio di animazione Sola Digital Arts, con Shinichiro Watanabe come produttore creativo. Qui sotto potete vedere il trailer e la copertina di Blade Runner Black Lotus.