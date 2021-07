Crownsworn: superati i 500 mila dollari su Kickstarter

Il 10 luglio Crownsworn è arrivato su Kickstarter: tempo tre ore e già il gioco era stato finanziato, con oltre 100.000 dollari. Oggi, con ancora 16 giorni alla fine della campagna crowdfunding, sono stati superati 500.000 dollari. L’ultimo streatch goal raggiunto permetterà l’arrivo di una nuova area di gioco, Giant’s Graveyard.

Il gioco in questione, in sviluppo da part di Mongoose Rodeo, è un metroidvania ispirato da titoli come Hollow Knight, Bloodborne e Devil May Cry. Il piano degli sviluppatori è di pubblicare il gioco su Steam (PC, Mac e Linux), Nintendo Switch e console Microsoft.

Questa la descrizione di Crownsworn nella pagina Steam:

Esplora un Mondo in Rovina

Un’oscura maledizione si è abbattuta sul regno un tempo prosperoso di Fearanndal. Solo poche vestigia dell’umanità sembrano non essere scomparse, mentre il mondo è invaso da cieche creature d’incubo.

Esplora un vasto mondo interconnesso e combatti contro le orde di mostri che vagano per le terre desolate. Scopri segreti e sblocca nuove abilità per accrescere il tuo arsenale di armi e poteri letali. Avventurati alla ricerda di un modo per spezzare l’antica maledizione e svelare il mistero dietro le sue origini, mentre tenti di scoprire la verità e guadagnarti la salvezza.

Caratteristiche di gioco: