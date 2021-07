Battlefield 2042: svelati i contenuti in arrivo ad ogni stagione?

Secondo alcune informazioni, seppur non ufficiali, vedono come protagonista assoluto Battlefield 2042, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 22 ottobre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, mentre una fase open beta è prevista per il 3 settembre. Dopo aver mostrato la modalità Battlefield Portal all’EA Play Live, in molti giocatori, soprattutto i veterani della serie sparatutto in prima persona, sono ansiosi di mettere le mani al più presto possibile sulla nuova iterazione sviluppata da DICE e pubblicata da Electronic Arts. Però, sembrerebbero in arrivo novità all’orizzonte per l’opera.

Secondo quanto svelato dal famoso leaker Tom Henderson, ha parlato di un dettaglio molto interessante, ossia il lato contenutistico delle stagioni. Considerando che la medesima fonte in passato si è rivelato piuttosto affidabile e azzeccando numerose informazioni, si suppone che anche quest’ultime possono corrispondere al vero ma, ovviamente, noi vi consigliamo come sempre di attendere informazioni ufficiali dalla compagnia.

In base a quanto dichiarato su Twitter, Henderson sostiene che in ogni stagione ci sarà uno specialista, più mappe per entrambe le modalità regolari e la modalità Portal recentemente rivelata, nuove armi, nuovi veicoli e infine 100 livelli di stagione. Insomma, se questo corrisponderebbe al vero, Battlefield 2042 offrirà dei contenuti sempre freschi per ogni stagione dando un senso di continuità alla produzione e accontentando la community, convincendola così a ritornare sul titolo ad ogni season.