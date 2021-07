Dark Souls 3: un utente ha creato un controller utilizzando la pizza

Sappiamo oramai che diversi utenti nel corso del tempo si sono cimentati in sfide decisamente particolari, segnando dei particolari record e hanno trovato fama. Infatti, questo è il caso di un giocatore che ha ideato qualcosa di incredibile in Dark Souls 3, titolo disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, dove in questo momento è possibile sfruttare i 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series X/S.

Secondo quanto fatto dall’utente “Super Louis 64“, quest’ultimo è un modder e amante della tecnologia, difatti, proprio quest’ultimo, ha creato un controller utilizzando solo ed esclusivamente la pizza. Il tutto è stato ideato tramite un Plug-n-Play ed è pensato come dispositivo di input per PlayStation 4, ma che funziona ugualmente su PlayStation 5. Dopo aver concluso tutto quanto, l’utente è riuscito in grado di far funzionare il tutto su Dark Souls 3 come se fosse un semplice controller.

Infatti, una piccola nota interessante e che quando l’utente mangiava un pezzo di pizza, il personaggio recuperava la salute tramite la fiaschetta Estus, oggetto che viene usato all’interno del gioco proprio per consentire ai propri HP del character di ritornare a com’erano prima di essere stati feriti in battaglia. Insomma, è proprio il caso di dirlo: quando la pizza ferisce più della spada.