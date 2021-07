Pirates of Donkey Island: arriva un gioco d’avventura testuale tributo a Monkey Island

Il fascino, un po’ retrò, dei giochi di avventura testuale, è praticamente immortale, soprattutto se, a curarne la realizzazione un autore del calibro di Gilbert Gallo, realizzatore di tantissimi giochi di ruolo come Darkmoor, Mythos e Voodoo Pirates, oltre che columnist di GamePro. E quindi i fan del genere non vedranno l’ora di gettarsi anima e corpo su Pirates of Donkey Island, il nuovo romanzo interattivo di questo autore.

Completamente text-based, senza grafica, o effetti di suono, il titolo intende essere un’esperienza immaginativa per tutti i giocatori, oltre che un omaggio ad alcune meravigliose saghe a tema piratesco, come Pirati dei Caraibi, la serie di film con protagonista Johnny Depp, e One Piece, il manga e anime di Eiichiro Oda. Ma soprattutto Pirates of Donkey Island vuole omaggiare la serie di Monkey Island e persino il gruppo musicale dei Guns’n’Roses.

Preparatevi dunque a immergervi in un romanzo di 79.000 parole, in compagnia di un gorilla gentiluomo, un rocker non morto, una vecchia strega voodoo che invecchia velocemente e un ridicolo portavoce che saranno i vostri unici compagni in questa avventura. Ognuno di loro ha un passato interessante e una storia unica che potrete esplorare, e che vi aiuteranno a giungere al vostro finale.

Durante il gioco potrete scegliere il genere e l’orientamento sessuale del vostro personaggio, mentre affronterete duelli esaltanti, sfide alcoliche e ruote della fortuna truccate, e con la vostra ciurma scoprirete la verità sul vostro odiato nonno pirata. Potrete rimanere fedeli ai vostri uomini, o tradirli tutti per denaro, decidere se e con chi avviare una storia romantica, e usare straordinari poteri per scoprire tutti i misteri delle acque maledette dei Caraibi.

Tutto dipenderà dalle vostre scelte. Pirates of Donkey Island è disponibile ora: i primi tre capitoli sono free-to-play, mentre il resto del gioco è in offerta speciale a 1.99 euro entro il 29 luglio. Un’occasione davvero imperdibile.