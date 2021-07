Shadow of the Tomb Raider: il nuovo aggiornamento porta su PS5 i 60fps e il 4K

Shadow of the Tomb Raider è stato il capitolo più recente della saga reboot con la nostra eroina Lara Croft, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. In molti giocatori e la critica specializzata hanno lodato l’opera sviluppata da Crystal Dynamics e pubblicata da Square Enix, sperando ci sia qualcosa in serbo per il futuro legato a questo brand che oseremo dire quasi immortale, eppure, entrambe le compagnie hanno da poco aggiornato il gioco su PlayStation 5.

Secondo quanto porta l’update, oltre alle varie correzioni e stabilità generale del caso, mettono a disposizione dei giocatori i tanto desiderati 60 fotogrammi al secondo supportati al contempo stesso dalla risoluzione 4K. Purtroppo, non ci sono dettagli se anche le versioni Xbox Series X/S riceveranno tale update, tuttavia, nel corso delle recenti ore, su Reddit un utente ha pubblicato uno screenshoot insolito, dove sul marketplace di Xbox è apparsa l’apposita scritta: “Ottimizzato per Xbox Series X/S”.