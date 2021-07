Halo Infinite: la preview tecnica del multiplayer è alle porte?

Quella per Halo Infinite è un’attesa che, tenendo fede al titolo del gioco, è davvero lunga, lunghissima. Atteso al lancio della next-gen lo scorso novembre, il titolo di casa 343 Industries era stato rinviato di un anno per permettere alla casa di sviluppo più tempo per raffinarlo e rifinirlo nei minimi particolari. Poi, durante l’ultimo E3, era stato presentato un lungo trailer della modalità multiplayer del gioco.

343i aveva confermato in quell’occasione che la prima technical preview del multiplayer sarebbe arrivata nel corso dell’estate, un’affermazione che è stata ribadita più volte, l’ultima soltanto all’inizio di questo mese, e che finalmente sembra diventare realtà.

Nell’ultimo post sul blog di Halo Insider infatti, 343 Industries ha affermato che, nonostante non ci sia ancora la data precisa per l’uscita di questa preview tecnica focalizzata sui bot, con un buon margine di certezza arriverà entro il prossimo fine settimana:

“L’uscita di questo post significa che ci stiamo avvicnando tantissimo, ma si tratta comunque di un processo fluido, dobbiamo assicurarci di aver completato tutti i nostri obiettivi prima di poter partire ufficialmente. Detto ciò, ci è stato dato l’ok per dire che la nostra prima technical preview concentrata sui bot può arrivare entro il prossimo weekend. Prima che il volo inizi, stiamo pianificando un live stream dove ci immergeremo nella vera costruzione del gioco e spiegeremo passo passo quasi ogni sfaccettatura della preview tecnica. Continuate a seguirci”

Halo Infinite è previsto all’uscita per la finestra delle festività natalizie. Il gioco arriverà, come sempre, in esclusiva sui dispositivi Microsoft, Xbox One, Xbox Series X e S e su PC. 343 Industries non ha ancora fissato una data d’uscita ufficiale, ma sembra che la casa di sviluppo si stia impegnando al massimo per rispettare la finestra fissata, con alcuni rumors che parlano di un’uscita a novembre, segnando così un rinvio di un anno intero rispetto alla data d’uscita originale.