Dead Space: ecco da chi è composto il team di sviluppo del remake

Dopo settimane di voci di corridoio, attese e sussurri, finalmente all’ultimo EA Play Live è stato ufficialmente annunciato Dead Space Remake, il ritorno della fortunata saga horror di Electronic Arts, pronto a regalare a tutti i giocatori nuovi disturbanti orrori spaziali. Anche se il titolo è nelle prime fasi del suo sviluppo, sono già cominciati a emergere i primi dettagli, e soprattutto sembra che, grazie a un’analisi di VGC, sappiamo con un buon margine di sicurezza, da chi è composto il team degli sviluppatori al lavoro sul gioco.

Innanzitutto, dal momento che il titolo verrà sviluppato da EA Motive, troveremo molti dei nomi che hanno partecipato alla creazione di Star Wars Squadrons, tra cui spiccano quelli di Alma Talbot (development manager), Xavier Perreault (senior environment artist) e Mathieu Tetrault (senior lighting artist), ma soprattutto quello di Mike Yazijian (art director), che prima di lavorare per Motive aveva già partecipato allo sviluppo di Dead Space 2, ed è quindi un vero e proprio veterano della saga.

Sembra poi che della squadra faranno parte alcuni volti noti dell’industria che hanno lavorato per il colosso francese Ubisoft, come Roman Campos-Oriola, che è stato creative director di For Honor, e lead designer di Red Steel e Ghost Recon Future Soldier. Insieme a lui anche Philippe Ducharme, noto per il suo lavoro in Assassin’s Creed 3, Assassin’s Creed Unity, Far Cry 5 e Watch Dogs Legion, oltre a Jessica Maher, Daphney Alarie e Shadi Mallak, che hanno tutte un passato nella saga di Assassin’s Creed, e a Robin Bonhoure, che ha lasciato Ubisoft lo scorso febbraio.

E al gruppo si uniranno anche alcuni ex sviluppatori di un altro studio di proprietà di EA, BioWare, come Gary Stewart, uno dei pilastri della serie di Mass Effect, Alexis Dumas, che ha gestito gli ambienti 3D di Mass Effect Andromeda, e Pierre-Vincent Bélisle, un altro dei veterani di Andromeda, che è poi passato a EA Motive.

E i nomi noti di questo Dead Space Remake non finiscono certo qui: ci sarà l’animatore Stephen Yu (che ha a curriculum Batman Arkhm Knight e Sleeping Dogs) e il senior VFX artist Maximilien Faubert (precedentemente ad Eidos Montreal, dove ha lavorato su Shadow of the Tomb Raider).

Dead Space Remake arriverà sulle console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, oltre che su PC, ma attualmente la sua data d’uscita non è stata ancora fissata. Nell’attesa però, potete rivivere con noi la storia della serie horror.