Microsoft dimostra tutto il suo interesse per il mercato indie

Gritsay si è anche fermato a parlare dell’Xbox Game Pass, spiegando come questo servizio aiuti gli studi e i titoli più piccoli in quasi ogni aspetto, dall’accessibilità alla visibilità, fino alle vendite:

“Per quanto riguarda il Game Pass, permette a più persone di conoscere, ed effettivametne giocare il titolo. Perché frequentemente si verifica la situazione in cui un giocatore vede il gioco sullo store e lo vorrebbe, ma allo stesso tempo vede che costa 30, o 60 dollari, o ancora di più, e quindi lo mette nella wishlist e se lo dimentica.

Invece, con Game Pass, semplicemente premi un tasto e installi. Certo, a volte ci possono essere dei contro in questo, sapete, la gente potrebbe essere sommersa dai giochi, e quindi ogni gioco si guadagna meno attenzione. Comunque, allo stesso modo, è un’occasione per quel titolo per brillare. In altre situazioni potrebbe essere ricoperto da migliaia di altri giochi. Il Game Pass ci permette, a noi e a molti altri developer, di portare effettivamente i nostri progetti alle persone. Inoltre, stando a ciò che ho sentito, il Game Pass aiuta anche ad aumentare le vendite, ma questo lo vedremo! In sintesi però, è una win-win per noi”