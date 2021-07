Anime: Mamoru Hosoda vs Makoto Shinkai, i fan giapponesi scelgono il loro preferito

In Giappone l’industria degli anime è soprattutto un’industria televisiva. Infatti è proprio attraverso la televisione che la maggior parte dei giapponesi fruisce delle opere di animazione, e questo è il motivo per cui la maggior parte di questi lavori sono serializzati a cadenza settimanale. Ma nel panorama variegato di un medium in continua espansione esistono due grandi eccezioni che, allo stesso tempo, sono anche due grandi artisti: Mamoru Hosoda e Makoto Shinkai.

Entrambi i registi infatti preferiscono produrre dei lungometraggi da far uscire in sala, ed entrambi hanno raggiunto un livello di fama incredibile. Hosoda ha esordito tra il 1999 e il 2000, ma il vero successo è arrivato nel 2006 con La ragazza che saltava nel tempo, e poi titoli come Summer Wars, Wolf Children e The Boy and the Beast. Il regista si è guadagnato anche la nomination al premio Oscar per il Miglior film d’animazione nel 2019 con il suo Mirai, ed è tornato ora trionfalmente con la presentazione del suo nuovo lavoro, Belle, al Festival di Cannes, lo scorso 15 luglio.

Shinkai invece ha fatto il suo debutto nel 2004 con Oltre le nuvole, il luogo permessoci, ma ha poi raggiunto livelli di successo impressionanti con Your Name nel 2016, il primo film anime non Ghibli a raggiungere i dieci miliardi di yen di incasso, e Weathering With You nel 2019.

Insomma, due veri capisaldi del mondo anime, degni eredi della generazioni d’oro capitanata da Hayao Miyazaki, Mamoru Oshii, Hideaki Anno e Isao Takahata. E questo ha portato alcuni a chiedersi chi sia, tra i due, il preferito dal pubblico giapponese. Per questo il sito di streaming 1Screen ha condotto un sondaggio tra i suoi utenti, chiedendo proprio questo.

In 500 hanno partecipato, coprendo un range di età dai 10 ai 69 anni, e il vincitore è risultato essere Hosoda, ma davvero per un pugno di voti, dal momento che il regista di Belle si è guadagnato il 52.2% delle preferenze, a fronte del 47.8% di Shinkai.

1Screen non si è limitato però a chiedere la preferenza, ma ha anche invitato i partecipanti a spiegare il perché della loro scelta. E così i sostenitori di Hosoda ne hanno lodato gli elementi fantasy, lo stile “caldo” e la caratterizzazione dei personaggi:

“Molti dei suoi anime hanno un’estetica onirica, una qualità come di un sogno, sono veramente divertenti da guardare” “La sua animazione dei personaggi è davvero brillante” “I dialoghi e le espressioni facciali dei personaggi nelle scene emotive sembra davvero naturale e realistica” “Se devo scegliere tra loro, scelgo Hosoda. Mi piace come si sviluppano le sue storie. Ci sono parti divertenti ed emozionanti, ma anche alcune tristi che spezzano il cuore, e molti dei suoi anime possono piacere sia agli adulti che ai bambini”

D’altra parte i sostenitori di Shinkai hanno citato la pulizia del suoi disegno e la qualità visiva inimitabile dei suoi lavori:

“Ogni frame dell’animazione nei film di Shinkai è bellissimo, specialmente per come sono disegnate le scene con l’acqua. Your Name e Weathering With You hanno anche degli elementi romantici, e le storie sono molto godibili” “I disegni meravigliosi ti trascinano davvero nel mondo del film, e il lavoro sulla scenografia e il tempo esprime lo stato emotivo della storia” “I disegni degli sfondi ti risucchiano per quanto sono realistici, e mentre li guardi, realizzi che sono persino più belli della realtà, quindi posso guardare un anime di Shinkai ancora, e ancora, e ancora” “Oltre ai disegni dei suoi film, mi piace molto anche la musica”

Sicuramente si tratta di un paragone particolare, anche perché viene fatto tra due registi molto differenti tra di loro, ed entrambi assolutamente straordinari. In chiusura va notato, per dovere di cronaca, che Hosoda potrebbe essere stato leggermente avvantaggiato dal tempismo del sondaggio, condotto lo scorso giugno, proprio in coincidenza con l’annuncio dell’uscita di Belle e con la proiezione di tutti i film dell’autore sulle tv giapponesi.