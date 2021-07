Final Fantasy XVI: Yoshida condivide un nuovo dettaglio sul doppiaggio

Il produttore di Final Fantasy XVI Naoki Yoshida ha condiviso un aggiornamento sul doppiaggio per il prossimo gioco di ruolo d’azione durante la sua apparizione come ospite nell’ultima puntata di Washagana TV. Questo aggiornamento arriva a seguito di una recente dichiarazione di Yoshida che il doppiaggio e la sceneggiatura per Final Fantasy XVI sono nelle fasi finali. Di seguito il commento di Yoshida:

Lavoro a Final Fantasy XIV da otto anni ormai, ma non sono mai stato a una sessione di registrazione vocale. Ho le mie politiche su questo. Se vado, dato che scrivo anche dei dialoghi, vorrei intervenire e dire le mie opinioni, facendo sembrare l’intera sessione come se ci fossero due direttori del suono. E penso che i doppiatori potrebbero avere difficoltà se il produttore/regista arriva e dice cose diverse da quelle che gli sono state dette dal direttore del suono. Quindi non vado alle sessioni di registrazione vocale.

Non andrò nemmeno alle sessioni di registrazione di Final Fantasy XVI. Dal momento che non sono io a scrivere la storia. Durante gli incontri sulla storia, dico le mie opinioni come penso che questa linea dovrebbe essere cambiata, considerando le emozioni del protagonista Clive. Anche se il team ha fatto un ottimo lavoro nel prendere in considerazione le mie opinioni.

Questa volta, la registrazione in inglese è la prima e ci siamo concentrati sull’inglese britannico. Inoltre dobbiamo registrare i movimenti facciali. Non possiamo assolutamente animare a mano ogni taglio di una scena. Questa volta stiamo prima acquisendo i movimenti facciali completi e solo dopo aggiungiamo le voci. Tuttavia, i lavori non sono interamente sui filmati. Questo è uno dei motivi per cui la versione inglese è più avanti delle altre. Inizieremo presto la versione giapponese.