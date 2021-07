Evangelion: calcolato il costo di un colpo del fucile a positroni

Nell’anime di Neon Genesis Evangelion ci sono tantissimi momenti intensi, emozionanti, introspettivi e toccanti che rendono l’opera di Hideaki Anno ben più che il solito anime mecha in cui enormi robot combattono contro enormi alieni. Eppure non si può negare che il nucleo fondamentale della trama sia legato alla necessità che i protagonisti, Shinji Ikari, Rei Ayanami e Asuka Sohryu Langley, a bordo delle loro unità EVA, fermino le invasioni dei cosiddetti Angeli.

E uno dei momenti più spettacolari in questo senso è sicuramente lo scontro tra gli EVA e il quinto angelo, Ramiel, che attacca Neo Tokyo-3 nel quinto e sesto episodio della serie, cercando di perforare lo scudo del Geofront per arrivare al Terminal Dogma. Per fermarlo Misato Katsuragi elabora una strategia quasi suicida, tutta basata sulla mira e sulla precisione di Shinji e sullo spirito di sacrificio di Rei, che deve difenderlo. Il piano è quello di colpire l’Angelo, il cui nucleo si trova all’interno dello scudo protettivo, con un potente colpo di un enorme fucile a positroni alimentato con l’energia elettrica prelevata da tutto il Giappone.

Un piano che rende certemanete l’idea della grandi risorse a cui la NERV ha accesso nella serie, ma che ha spinto uno scienziato e grande fan della serie, Takeshi Utsumi, a chiedersi quanto potrebbe essere costato al Giappone quel singolo colpo di fucile che ha annientato Ramiel. Basandosi sui dati dell’anime, Utsumi ha scoperto che per rompere l’A.T. Field dell’Angelo e ucciderlo, il fucile a positroni maneggiato da Shinji ha dovuto generare un colpo da 180 milioni di kilowatt di elettricità. Una quantità spropositata di energia, che Utsumi ha voluto immaginare essere prodotta in maniera eco-frindly, attraverso l’impiego di pannelli solari.

Ebbene, il calcolo finale è spaventoso. Secondo le conclusioni tratte dallo studioso infatti, sarebbero stati necessari oltre 90 trilioni di yen per produrre tanta energia elettrica, ossia una cifra che, al cambio attuale, si aggira intorno ai 693 miliardi di euro. Inoltre, per generare i 180 milioni di kilowatt richiesti, la NERV avrebbe avuto bisogno di installare circa 1.327.272.714 pannelli solari. Un investimento impressionante.

Utsumi ha aggiunto, come riferimento economico, che il budget nazionale dell’intero Giappone per l’anno 2021 è fissato in 106 trilioni di yen. Insomma un colpo costato veramente quanto il bilancio di un’intera nazione. Senza contare che, nell’episodio, Shinji è costretto a sparare due volte.

Intanto la vicenda di Neon Genesis Evangelion sta per terminare definitivamente, con l’arrivo di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, quarto e ultimo film della tetralogia Rebuild of Evangelion, che uscirà ufficialmente su Amazon Prime Video il prossimo 13 agosto 2021.