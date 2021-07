Fallen Knight: pubblicato il trailer di lancio

Da FairPlay Studios e PQube Limited arriva, su quasi tutte le piattaforme, Fallen Knight, un platform che pone forte enfasi sui combattimenti. Inizialmente previsto per giugno, il titolo è arrivato solo questa settimana a causa di un ritardo nella produzione. Al momento è disponibile per tutte le console, ad eccezione del Nintendo Switch, per il quale giungerà entro la fine dell’anno 2021. In occasione della sua uscita, PQube ha condiviso su Youtube il trailer di lancio ufficiale del titolo (che troverete in calce alla notizia).

Fallen Knight segue le vicende di uno dei cavalieri della tavola rotonda ma rappresentato in versione futuristica. Vestiremo i panni, infatti, del cavaliere d’élite Lancillotto il Quarantanovesimo che dovrà farsi strada nei numerosi livelli ad alta presenza di nemici. Armato di spada, Lancillotto salverà la sua città, presa d’assalto da un’organizzazione malvagia che intende rivelare la verità su ciò che si cela nelle sue fondamenta.

Il viaggio intriso di pericoli ed avventura di Fallen Knight sarà all’insegna del coraggio e dell’apprendimento da parte del protagonista di ciò che realmente significa essere un cavaliere. Il gioco lascia ampio respiro al gameplay particolarmente nostalgico per gli amanti del genere ed è anche dotato di sistemi di disarmo e parata. Il viaggio verrà complicato dalla presenza di molteplici boss, che verranno affrontati in un temibile duello da Lancillotto. Per ogni sconfitta sarà prevista una punizione ma, in caso di vittoria, il giocatore verrà ricompensato generosamente.

Al momento, Fallen Knight è disponibile sulle console old-gen, quindi PlayStation 4 e Xbox One e, ovviamente, è anche presente su PC tramite Steam (sarà quindi presente anche su Steam Deck). Come già anticipato in precedenza, la versione per Nintendo Switch è attualmente in sviluppo e, si presume, arriverà entro la fine dell’anno corrente 2021. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina del sito web ufficiale dedicata al titolo.