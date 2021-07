Super Smash Bros.Ultimate: una mod aggiunge Melia di Xenoblade Chronicles

Il roster di Super Smash Bros.Ultimate rimane uno dei più grandi nella storia dei videogiochi, con oltre 70 combattenti tra cui scegliere, aggiunti anche con i due Fighters Pass. I fan cercano sempre di espandere il roster di Super Smash Bros. Ultimate come possono, tuttavia, con un modder che decide di aggiungere un altro personaggio della serie Xenoblade nel mix.

Il modder, Demonslayerx8 o DSX8, è il modder che ha creato le mod di vari personaggi per Super Smash Bros. Ultimate. È stato elogiato per le sue mod di alta qualità, e questa non fa eccezione. Grazie all’uscita di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, il fan ha avuto accesso a un modello di alta qualità che poteva essere utilizzato per Super Smash Bros. Ultimate. Come si vede nel video, la mod utilizza il modello di Melia di Future Connected, dove è stata disegnata con un nuovo personale e vestito. Il personaggio giocabile su cui è stata modificata è la Dea della Luce Palutena di Kid Icarus. Questa è una scelta appropriata, considerando che entrambi i personaggi sono incantatori di magia nei rispettivi giochi e sono prevalentemente basati sulla luce. Secondo DSX8, grazie alle scoperte riguardanti le limitazioni delle mod nel titolo, Melia è stato incluso come personaggio indipendente. Il modder include anche le clip vocali di Melia che vengono utilizzate al posto delle clip di Palutena.

Super Smash Bros.Ultimate si sta avvicinando alla fine del suo supporto DLC, la possibilità che Melia venga aggiunta come combattente è ridotta. Xenoblade ha già ottenuto altri due rappresentanti della sua serie attraverso Pyra e Mythra, quindi è improbabile aggiungerne un altro. Detto questo, i modder supporteranno modificando comunque il gioco e aggiungeranno qualsiasi personaggio desiderino, che siano i preferiti dai fan o qualcuno che è relativamente sconosciuto. Super Smash Bros.Ultimate è ora disponibile per Nintendo Switch.