Genshin Impact: nuovo boss e dettagli trapelati per la patch 2.1, rumor

Negli ultimi tempi, Genshin Impact ha acquisito molta popolarità, superando molti altri giochi popolari. Uno dei motivi principali del successo del gioco è l’enorme aggiornamento che riceve di volta in volta.

Anche se questo non è stato ancora annunciato ufficialmente da miHoYo, il gioco secondo Genshin Report riceverà una nuova meccanica dove sarà necessaria la canna da pesca, anche se non abbiamo ancora molti dettagli. Inoltre, secondo il leaker, l’aggiornamento 2.1 aggiungerà l’isola Watsumi. In uno dei post viene mostrato anche l’immagine di un nuovo boss che probabilmente arriverà con il prossimo aggiornamento. L’immagine non è delle più chiare, ma il tweet recita: Nuovo spoiler del boss 2.1. È la signora. Yodel per lei. Ciò che è stato confermato da miHoYo è che Aloy arriverà in Genshin Impact tramite un evento in collaborazione con PlayStation. A seconda della piattaforma su cui stai giocando, avrai accesso ad Aloy nell’aggiornamento 2.1 o 2.2. Visto che Aloy proviene dalle piattaforme Sony, coloro che accedono a Genshin Impact con una PS4 o PS5 riceveranno Aloy tramite posta in-game dopo l’aggiornamento 2.1. Le persone che accedono da ogni altra piattaforma la riceveranno tramite posta in gioco dopo l’aggiornamento 2.2.

Sappiamo anche che miHoYo prevede di implementare tutti e sette i continenti da Teyvat nel gioco nell’arco di quattro anni. Mondstadt, Liyue e Inazuma sono i continenti attualmente giocabili e Sumeru, Fontaine, Natlan e Snezhnaya sono quelli che mancano. Uno sviluppatore ha rivelato che anche se l’idea di tutte queste location è stata sviluppata nelle prime fasi di sviluppo, hanno avuto difficoltà a cercare di capire lo stile artistico. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.