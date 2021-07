Death Stranding ha totalizzato più di 5 milioni di unità vendute su PS4 e PC

Death Stranding, per molti fan delle opere autoriali di Kojima ha rappresentato qualcosa in più rispetto ad un videogioco fine a se stesso (sempre che ne esistano di questo tipo). Il titolo, uscito nel 2019, è stato un vero e proprio viaggio affascinante che ha segnato i giocatori, sia nel bene che nel male.

A distanza di quasi due anni, Death Stranding verrà ampliato con ulteriore storia per Sam, il quale si avventurerà all’interno della Director’s Cut. Un’espansione che, tuttavia, non sorprende dato il successo riscontrato sia dalla critica che dal pubblico. Parlando di successi, non si può non festeggiare l’importante traguardo che l’opera di Hideo Kojima ha raggiunto, il quale è arrivato un po’ come un fulmine a ciel sereno, in quanto i numeri relativi alle vendite del titolo non sono mai stati svelati.

Il capo di Kojima Productions, ossia Jay Boor ha dichiarato che a marzo 2021 si contavano più di cinque milioni di unità vendute su PC e PlayStation 4. Un risultato che al momento potrebbe essere stato largamente superato.

Essendo stato il primo titolo sviluppato da Kojima Productions, dal lato delle vendite devo dire che si è comportato abbastanza bene. A marzo 2021, abbiamo contato più di cinque milioni di unità a livello internazionale, sia per PlayStation 4 che per PC.

C’è da dire che, se sulla console old-gen di Sony Death Stranding è andato bene a livello di ricavi, su PC ha generato un profitto di circa 23 milioni di euro secondo Digital Bros. Al momento, Kojima Productions sta lavorando, come anticipato all’inizio dell’articolo, alla Director’s Cut del titolo, la quale godrà di contenuti aggiuntivi che espanderanno la storia di Sam e, oltre a ciò, verranno apportate nuove funzionalità specifiche per l’hardware di PlayStation 5. La Director’s Cut arriverà su PlayStation 5 a partire dal 24 settembre 2021. A seguire, troverete il trailer dell’espansione che fu mostrato in occasione dell’E3 2021.