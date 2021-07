The Plane Effect arriva dal 12 agosto su console e PC

Il gioco di avventura puzzle distopico The Plane Effect verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC tramite Steam il 12 agosto, hanno annunciato l’editore PQube e gli sviluppatori Studio Kiku e Innovina Interactive. Una demo è ora disponibile per PC tramite Steam.Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Un’avventura distopica isometrica, che segue un impiegato solitario mentre cerca di tornare a casa di fronte superando grandi ostacoli. Affronta un viaggio straordinario che prende vita con magnifici effetti visivi realizzati da abili professionisti.

Un gioco di avventura che piega il tempo e la mente

È il tuo ultimo giorno in ufficio, è ora di timbrare il cartellino e tornare a casa. Su di te incombe un’anomalia cosmica con un’opprimente forza soprannaturale. Impotente di fronte al

cosmo, sai soltanto di dover tornare dalla tua famiglia, il prima possibile.

Trova la strada di casa con ogni mezzo

Mentre procedi attraverso il distopico paesaggio urbano, ti rendi conto in fretta che non tutto è come dovrebbe. C’è sempre voluto così tanto a tornare? Le strade sono sempre state un labirinto?

Ma dov’è casa? Sai solo di doverti spingere sempre più avanti e proseguire.

Naviga attraverso una società distopica

Esplora ambienti soprannaturali, progettati in modo stupendo ed elaborato, e risolvi rompicapi insoliti per far muovere Solo attraverso ogni zona. I giocatori hanno la possibilità

di risolvere i rompicapi un passo alla volta senza suggerimenti, o di attivare una piccola guida nel loro viaggio impossibile con la Modalità assistita.

C’è una presenza sinistra che ti segue.

Solo deve muoversi. Avanti, verso la sua famiglia, verso casa. Non fermarti, non voltarti indietro. Qualcuno ti sta osservando?

