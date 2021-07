Steam Deck: Valve chiarisce la questione del “target fissato ai 30 fps”

Tante sono le informazioni che giorno dopo giorno apprendiamo in merito alla nuova console di Valve, Steam Deck, disponibile a partire dal primo trimestre del 2022. La console, come spesso rimarcato, fungerà da PC portatile su cui sarà possibile giocare qualsiasi titolo presente nella libreria di Steam.

Se elevata è la quantità di nozioni che ogni giorno assimiliamo su Steam Deck, altrettanta è la quantità di critiche che spesso e volentieri piovono su questa new entry del mercato degli hardware. L’ultima polemica che, a detta del pubblico pagante, avrebbe generato un po’ di confusione riguarda una questione dedicata ai fotogrammi al secondo.

Durante una sessione di approfondimento con lo sviluppatore della console portatile, ovvero Pierre-Loup Griffais di Valve, è stato spiegato approfonditamente che le tendenze contemporanee del settore spingono le case di sviluppo a migliorare sempre di più la risoluzione dei giochi, cercando di renderla più nitida e ad un framerate elevato e stabile. Durante il video in questione, Griffais avrebbe poi affermato che “il target a cui Steam Deck auspica è quello dei 30 fps“.

Da questa affermazione, il pubblico è andato in crisi sostenendo che Valve stia prendendo in considerazione come obiettivo massimo quello dei 30 fotogrammi al secondo, rendendo praticamente inutili, di fatto, le specifiche tecniche dell’hardware che ci sono state rese note fin da subito.

Il target dei 30 fps, invece, si riferirebbe semplicemente al livello minimo al di sotto del quale si considera “ingiocabile” un prodotto videoludico (sempre per Valve, è chiaro). Questo target, infatti, viene sovente impiegato durante l’esecuzione dei test delle prestazioni della console. In un cinguettio su Twitter, Pierre-Loup Griffais ha affermato che:

The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life.

— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) July 25, 2021