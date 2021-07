Genshin Impact: rivelata la road map dei prossimi quattro anni

Negli ultimi tempi, Genshin Impact ha acquisito molta popolarità, superando molti altri giochi popolari. Uno dei motivi principali del successo del gioco è l’enorme aggiornamento che riceve di volta in volta. miHoYo è stata presente, insieme ad altre società di gioco, alla Game Developers Conference tenutasi dal 19 al 23 luglio e, come riportato da Famitsu, ha condivisa una nuova road map per il rilascio delle future regioni di Teyvat in Genshin Impact. Di seguito una panoramica del rapporto tramite Famitsu:

Cai Haoyu ha presentato alla GDC 2021 una conferenza intitolata Genshin Impact: Crafting an Anime Style Open World. Il co-fondatore e CEO di miHoYo ha condiviso nuovi dettagli sullo sviluppo e sui piani futuri del JRPG open world. Alla conferenza, Cai Haoyu si è concentrato principalmente sull’introduzione dei due aspetti fondamentali del gioco: i personaggi e l’open world. La prima parte della conferenza si è concentrata sullo sviluppo dei personaggi. Vedere il modello di business gacha free-to-play dipende interamente dai giocatori che ottengono nuovi personaggi. Cai Haoyu ha preso Xiao come esempio dettagliato per le sue spiegazioni. La seconda parte si è concentrata su come si sta sviluppando l’open world. Verso la fine della conferenza, Cai Haoyu ha spiegato che nuovi contenuti sono sempre in sviluppo, con molti altri aggiornamenti in arrivo. Infine, Cai Haoyu ha rivelato come miHoYo vorrebbe che tutte e sette le regioni di Teyvat fossero rilasciate entro i prossimi quattro anni. In passato, miHoYo ha già condiviso l’ordine in cui verranno rilasciate le regioni del continente di Teyvat, nel trailer di Teyvat Story Chapter. A giudicare dai nuovi commenti di Cai Haoyu, verrà rilasciata una regione all’anno. Pertanto, l’ultima regione, Snezhnaya, è stata ufficialmente confermata per il 2025. Secondo la potenziale road map di aggiornamento Sumeru e l’ elemento Dendro sono previsti per il 2022. Fontaine arriverà nel 2023. Natlan nel 2024 e Snezhnaya nel 2025.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.