Sonic: SEGA ha sbagliato ad annunciare il gioco così presto?

SEGA sembrerebbe essere abbastanza preoccupata in quanto la vaga rivelazione di un nuovo gioco della saga di Sonic (in arrivo nel 2022) che fece un po’ di tempo fa è stata alquanto “prematura“. Questa posizione da parte di SEGA è stata oggetto di un’intervista con 4Gamer che andremo ad approfondire di seguito.

Prima, però, occorre andare indietro nel tempo e vedere cosa successe a maggio. In quel periodo, infatti, venne annunciato un inedito capitolo della saga di Sonic che sarebbe dovuta arrivare tra le mani dei consumatori a partire dal 2022. La questione, poi, è morta sul nascere, in quanto da quel momento non abbiamo più avuto informazioni o altri particolari dettagli sul nuovo titolo, oltre ad un teaser trailer durato all’incirca venti secondi.

Tornando al presente, durante l’intervista con 4Gamer, il capoccia di Sonic Team Takashi Iizuka ha affermato che il breve teaser era tutto ciò che poteva mostrare. La volontà, da parte sua e del suo team, di mostrare qualcosa in più rispetto a qualche scarso dettaglio era così forte da essere passati sopra all’effettiva mancanza di contenuti da mostrare.

Ormai non annunciavamo un nuovissimo episodio di Sonic dai tempi di Forces e questo, comprensibilmente, ha preoccupato i fan. Anche se i tempi erano uno po’ precoci, volevamo a tutti i costi cogliere l’occasione di fare un annuncio durante il trentesimo anniversario della serie.

Interrogato poi sul simbolo che si vedeva al termine del teaser trailer, Iizuka ha detto di non voler svelare ancora nulla, se non che al significato di quella simbologia non si potrà arrivare tramite il ragionamento e la deduzione, ma solamente tramite qualche dettaglio che verrà svelato nei mesi a venire. Ricordiamo che nel teaser di venti secondi abbiamo solamente potuto osservare l’iconico porcospino blu nel bel mezzo di una delle sue corse e il suddetto simbolo ignoto. Se anche voi volete visionare il video in questione, questo è disponibile qua sotto (il trailer è proprio alla fine del video).