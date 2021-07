New World: 200.000 giocatori connessi in contemporanea nella Beta

Seppur non sia partito con il migliore dei modi a causa delle problematiche riscontrate con diverse RTX 3090 EVGA, New World, l’MMORPG targato Amazon Games continua a far parlare di sé in questi ultimi giorni. Questa volta, però, sono arrivate delle notizie decisamente incoraggianti per la produzione. Per tutti coloro che hanno prenotato il titolo, hanno potuto mettere le mani sulla closed beta del gioco, dove quest’ultima ha registrato numeri decisamente elevati, soprattutto su Twitch.

Basti pensare che sono stati registrati oltre 200.000 giocatori connessi in contemporanea su New World. Sicuramente un gran risultato dato che alcune produzioni targate Amazon Games non sono state decisamente entusiasmanti, come Crucibile, il quale è stato chiuso dopo diversi mesi che il titolo era stato reso disponibile sul mercato. Vi ricordiamo che New World verrà lanciato dal 31 Agosto, sperando vengano risolti le problematiche legate alle RTX 3090 EVGA al più presto possibile.