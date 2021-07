Tribes of Midgard: ecco il trailer di lancio

Norsfell Games farà presto uscire sul mercato Tribes of Midgard, titolo di cui è stata annunciata allo State of Play la prima stagione del titolo. Nel frattempo, l’azienda, ha ben pensato di stuzzicare l’appetito a tutti coloro che sono in trepidante attesa pubblicando il trailer di lancio del gioco e prepararsi per l’imminente Ragnarok che devasterà l’opera.

Tribes of Midgard vede il giocatore affidato a un seme di Yggdrasil e deve proteggere l’antico albero dagli eserciti provenienti da Hel. Questo significa costruire un accampamento, fortificarlo con difese e avventurarsi nella natura selvaggia per trovare armi e potenziamenti. Anche se può essere giocato in solitaria, l’iterazione supporta fino a 10 giocatori con otto diverse classi tra cui scegliere.

Tribes of Midgard sarà disponibile da domani, martedì 27 luglio per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.