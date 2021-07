Hot Wheels Unleashed: il nuovo trailer mostra le macchine che ci saranno al lancio

Hot Wheels Unleashed torna a mostrarsi, dopo il trailer sui tracciati personalizzabili. Mattel e Milestone hanno infatti presentato oggi il garage delle auto che saranno disponibili al lancio del titolo. Con 66 veicoli al momento del lancio, inclusi i design originali più celebri di Hot Wheels nel corso dei 53 anni di storia del marchio, la gamma comprende anche auto che sono diventate icone della cultura pop automobilistica, come il “Party Wagon” delle Tartarughe Nina, “Snoopy” dei Peanuts, “K.I.T.T.” da Knight Rider e la “Macchina del tempo” da Ritorno al futuro.

Ci sono però anche modelli di macchine reali, Dalle auto classiche come la Ford “Deuce” del 1932 e la Dodge Charger del 1969, alle auto moderne come l’Audi R8 Spyder e la Honda S2000, oltre alle hypercar ricche di tecnologia futura come la Koenigsegg Jesko del 2020. Si nota anche una Fiat 500.

Questa parte della lista, che potete vedere completa sul sito ufficiale:

Entertainment IP cars:

TMNT Party Wagon

Snoopy

K.I.T.T.

Back to the Future Time Machine

Batmobile

Original Manufacture cars:

Audi R8 Spyder

Audi Sport Quattro

’55 Chevy

Copo Camaro

’71 El Camino

’69 Dodge Charger Daytona

RAM 1500 Rebel

FIAT 500

’32 Ford

1956 Ford Truck

2018 Ford Mustang GT

Humvee

Honda S2000

2020 Koenigsegg Jesko

Mini Cooper S Challenge

Ulteriori veicoli saranno resi disponibili giocando nelle diverse modalità di gioco. Hot Wheels Unleashed verrà lanciato in tutto il mondo il 30 settembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). Qui sotto potete vedere il trailer.