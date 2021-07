Dragonball Super Super Hero: ecco il trailer del nuovo film

Quando, all’inizio dello scorso maggio, Dragonball Super aveva annunciato l’arrivo di un nuovo film, il fandom dell’opera di Akira Toriyama e Toyotaro era andato in fibrillazione Del resto è da più di tre anni ormai che gli appassionati aspettano il ritorno animato di Goku e dei suoi compagni, anche se nel frattempo il manga è andato avanti con la sua storia, con l’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica e quello di Granolla il Sopravvissuto, dove non solo Goku, ma anche Vegeta, stanno mostrando cose straordinarie.

Dopo aver annunciato che, in realtà, i lavori per questo film erano iniziati ancora prima dell’uscita di Dragonball Super Broly, nel 2018, Toei Animation ha utilizzato lo spazio del suo panel al Comic-Con @ Home 2021 per presentare ufficialmente Dragonball Super Super Hero, rivelando anche il primo trailer della pellicola.

Tuttavia questo teaser non contiene scene effettivamente tratte dal film, ma lo staff ha voluto condividere con i fan quello che sarà l’aspetto e i movimenti di Goku nel corso degli eventi che verranno narrati. Allo stesso tempo il team di produzione ha insistito sul fatto che questa nuova pellicola sarà molto più sperimentale delle altre, che verranno introdotte alcune novità, e che il desiderio diffuso in Toei Animation sia quello di realizzare un film che i fan possano “guardare molte volte”.

La parola chiave dell’opera dovrebbe essere ingenuità, quella che i creatori vorrebbero trasparisse dai movimenti e dalle espressioni di Goku. Pare che il film avrà un’estetica classica, con disegni fatti a mano, e soltanto alcune scene potrebbero essere animate in CG.

Ad ogni modo è difficile trarre delle conclusioni da questo brevissimo e scarnissimo teaser (che potete vedere in fondo all’articolo). Speriamo soltanto che Toei Animation rilasci presto qualche nuova anticipazione. Dragonball Super Super Hero arriverà nel corso del 2022 ma, come sempre accade per i film anime, la sua data d’uscita varierà da paese a paese.