Grime: pubblicato il nuovo trailer cinematico

Lo sviluppatore Clover Bite, la casa di produzione CG PLAYSENSE e il publisher Akupara Games hanno presentato oggi un trailer cinematografico per il loro metroidvania GRIME.

Il trailer è stato creato da PLAYSENSE, una casa di produzione esperta in Computer Grafica specializzata in contenuti video di narrazione per l’industria dei videogiochi. E il trailer mostra l’azione e la suspance che saranno del gioco, con gli attacchi ai mostri che circonderanno il protagonista. Oltretutto, torna, fino al 2 agosto la demo, scaricabile tramite Steam. Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato da IGN.

Queste le caratteristiche del gioco tramite la pagina Steam.

Un insolito materiale collassa su sé stesso, il mondo sussulta e si contrae, e improvvisamente vieni spinto a forza nell’esistenza.

Quello che ti aspetta è un mondo sconosciuto, alieno nella sua familiarità, in cui dovrai sopravvivere agli orrori che affronterai. Esplora ambientazioni surreali, assorbi i tanti nemici che incontri e usa le loro stesse caratteristiche contro di loro, diventando man mano molto più di quello che eri prima.

GRIME ti permette di giocare come preferisci, potenziando solo quegli aspetti che ritieni più adatti al tuo stile personale. Scoprirai che c’è più di un modo per fare a pezzi un nemico, mentre ti muovi in un’ampia varietà di ambientazioni evocative, incontri i loro abitanti e scopri la causa della loro follia.