Gears 5: Operation 8 in arrivo il 3 agosto

Con il finire di Operation 7, Microsoft e The Coalition hanno annunciato la data d’uscita di Operation 8 in Gears 5. Dopo alcuni messaggi teaser sui social, è stato confermato l’arrivo dei nuovi contenuti per il 3 agosto.

Per l’occasione è stato anche fatto uscire un trailer, che mostra l’arrivo di Bernie Mataki, soldatessa nata nell’isola di Galangi, e presente nel terzo capitolo della serie. Nel filmato, che potete vedere qua sotto tramite l’account Twitter del gioco, si vede anche l’high priest dei Kantus, Ketor Vrol.