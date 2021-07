Pokemon: iniziata la produzione di una serie live-action!

I Pokemon sono diventati, nel corso dell’ultimo ventennio, un vero e proprio fenomeno di costume e una parte fondamentale della cultura pop. Un fenomeno che non conosce limiti al suo successo e che continua a ispirare nuove serie, nuovi videogiochi, nuovo merchandise. E ora, a quanto pare, anche una nuova serie live-action.

Stando a quanto riportato in esclusiva da Variety infatti, Netflix sarebbe nelle fasi iniziali della produzione di una serie live-action dedicata ai Pokemon di cui, ovviamente, si sa ancora poco e nulla, al di là del fatto che Joe Henderson, il creatore di Lucifer, sembra sia legato al progetto sia come produttore che come sceneggiatore.

Secondo le fonti a cui il sito americano ha avuto accesso, il progetto di Netflix dovrebbe essere simile al film live-action del 2019 Detective Pikachu, con Ryan Reynolds e Justice Smith, che ha conosciuto un enorme successo di pubblico. Con un budget di 150 milioni di dollari infatti, il film ha incassato oltre 340 milioni al botteghino in tutto il mondo.

Netflix sta investendo moltissimo sui Pokemon in questo periodo: il popolare sito di streaming ha infatti inserito nel suo catalogo molti show dedicati ai Pocket Monsters di Game Freak, tra cui Pokemon Indigo League ed Esplorazioni Pokemon. Inoltre, già da tempo, Netflix sta spingendo l’acceleratore sugli adattamenti live-action degli anime, a partire da Cowboy Bebop e da One Piece, oltre al (fallimentare) film di Death Note uscito nel 2017.

Joe Henderson, per parte sua, oltre al suo lavoro sulla sesta e ultima stagione di Lucifer, sta lavorando, sempre per Netflix, anche all’adattamento di Shadecraft, un fumetto scritto dallo stesso Henderson con la collaborazione dell’artista Lee Garbett e annunciato lo scorso marzo. Henderson è inoltre noto nel mondo seriale per 11.22.63, realizzato per Hulu, e soprattutto per Graceland e White Collar, per USA Network.

Dunque non vediamo l’ora di scoprire di più su questo live-action, che promette di essere il prossimo progetto di successo nel franchise, ricco e in perenne espansione, dei Pokemon.