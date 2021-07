Activision Blizzard: 1000 dipendenti firmano una lettera contro la società

Non si placano in alcun modo le polemiche legate ad Activision Blizzard, con i dirigenti dell’azienda sviluppatrice di giochi accusati di maltrattamento e discriminazione verso le dipendenti donne e di maschilismo. Per distaccarsi da questi comportamenti, 1000 e più dipendenti dell’azienda hanno deciso di firmare una lettera contro la società e gli alti dirigenti, accusandoli di aver infangato sia il nome dell’azienda, sia il loro. Di seguito vi riportiamo il testo di questa lunga lettera.

“Ai capi di Activision Blizzard,

Noi sottoscritti concordiamo che le dichiarazioni di Activision Blizzard, Inc. e il loro consulente legale in merito alla causa DFEH, nonché la successiva dichiarazione interna di Frances Townsend, sono ripugnanti e offensive per tutto ciò che crediamo che la nostra azienda dovrebbe rappresentare. Per dirla in modo chiaro e inequivocabile, i nostri valori come dipendenti non si riflettono accuratamente nelle parole e nelle azioni della nostra leadership.

Riteniamo che queste affermazioni abbiano danneggiato la nostra continua ricerca di uguaglianza all’interno e all’esterno del nostro settore. Classificare le affermazioni che sono state fatte come “distorte e in molti casi false” crea un’atmosfera aziendale che non crede alle vittime. Mette inoltre in dubbio la capacità delle nostre organizzazioni di ritenere gli autori di abusi responsabili delle loro azioni e di promuovere un ambiente sicuro in cui le vittime possano farsi avanti in futuro. Queste dichiarazioni chiariscono che la nostra leadership non sta mettendo i nostri valori al primo posto. Sono necessarie correzioni immediate dal più alto livello della nostra organizzazione.

I dirigenti della nostra azienda hanno affermato che verranno intraprese azioni per proteggerci, ma di fronte a un’azione legale – e alle preoccupanti risposte ufficiali che ne sono seguite – non confidiamo più che i nostri leader metteranno la sicurezza dei dipendenti al di sopra dei propri interessi. Affermare che questa è una “causa veramente senza merito e irresponsabile”, mentre vedere così tanti dipendenti attuali ed ex parlare delle proprie esperienze in merito a molestie e abusi, è semplicemente inaccettabile.

Chiediamo dichiarazioni ufficiali che riconoscano la gravità di queste accuse e dimostrino compassione per le vittime di molestie e aggressioni. Chiediamo a Frances Townsend di mantenere la sua parola di dimettersi da sponsor esecutivo della rete delle donne dipendenti di ABK a causa della natura dannosa della sua dichiarazione. Chiediamo al team dirigenziale esecutivo di collaborare con noi su nuovi e significativi sforzi che garantiscano ai dipendenti, così come alla nostra comunità, un posto sicuro dove parlare e farsi avanti.

Siamo con tutti i nostri amici, compagni di squadra e colleghi, così come i membri della nostra comunità dedicata, che hanno subito maltrattamenti o molestie di qualsiasi tipo. Non saremo messi a tacere, non staremo da parte e non ci arrenderemo finché l’azienda che amiamo non sarà un luogo di lavoro di cui tutti possiamo sentirci orgogliosi di far parte di nuovo. Noi saremo il cambiamento.”