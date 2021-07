Gears of War: The Coalition crea una demo del gioco in Unreal Engine 5 per Xbox Series

Lo sviluppatore di Gears of War, The Coalition, ha pubblicato due nuovi video che mostrano una demo di Unreal Engine 5 (denominata Alpha Point) e un test di rendering dei personaggi. L’anno scorso, abbiamo dato una prima occhiata a come può apparire l’Unreal Engine 5. The Coalition ha mostrato le demo sulle piattaforme Xbox Series.

Alpha Point è la prima tech demo dello studio creata interamente in Unreal Engine 5. È stato originariamente presentato dal direttore tecnico di The Coalition Kate Rayner e dal direttore artistico tecnico Colin Penty alla GDC 2021 la scorsa settimana. Alpha Point è simile nell’aspetto alla prima tech demo Unreal Engine 5 e presenta un’area di una grotta con un oggetto misterioso al centro. La sessione GDC di The Coalition prevedeva anche il test di rendering dei personaggi in tempo reale eseguito su Xbox Series X. Il secondo video riguarda il rendering di un personaggio che utilizza la nuova tecnologia. La visualizzazione migliore è su un monitor 4K o 1440p, se possibile. Lo sviluppatore ha anche pubblicato un video in cui si discute su come sono state realizzate le demo, oltre a un confronto diretto tra Unreal Engine 5 e la versione precedente. Lo studio ha dichiarato a maggio che si stava preparando a passare allo sviluppo di nuova generazione utilizzando Unreal Engine 5, ma che non aveva intenzione di annunciare nuovi giochi nel prossimo futuro. Di recente è emerso che il profilo LinkedIn di uno dei level designer di The Coalition ha affermato di aver lavorato su una nuova IP per sei mesi, sebbene il dipendente in seguito abbia rimosso l’elenco dal proprio profilo.

Di recente The Coalition ha annunciato che Gears of War 5 riceverà dal 3 agosto la nuova Operation 8. A maggio, Epic Games ha rivelato una tech demo di Unreal Engine 5 chiamata Valley of the Ancient. Ha anche rilasciato Unreal Engine 5 in accesso anticipato, che gli sviluppatori possono scaricare dal launcher di Epic Games. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.