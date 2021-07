Forza Horizon 5: degli screenshot rivelano undici nuovi biomi

Recentemente, Playground Games ha svelato qualche informazione aggiuntiva in merito all’imminente arrivo del racing game Forza Horizon 5. Dell’atteso simulatore di guida, erano stati già svelati alcuni dettagli, tra cui la location principale (ovvero il Messico), la presenza di una “modalità resistenza“, la varietà di fauna e flora, nonché automobilistica.

Ad oggi, grazie all’ultimo episodio dello showcase “Let’s ¡Go!” tenuto dalla software house, siamo in possesso di qualche particolare in più, soprattutto in riferimento alle caratteristiche dei biomi che saranno presenti in-game. A proposito di ciò, a causa di alcuni screenshot resi noti da Playground, sappiamo con certezza che in Forza Horizon 5 ci saranno almeno undici biomi.

Questi undici ambienti sono differenti tra loro e presentano caratteristiche ben distinte. Ad esempio tutti i biomi sono contraddistinti da condizioni metereologiche dissimili e ciò vale anche per i suoni, le soundtrack utilizzate, i panorami e la fauna presenti. Una tipologia di ambiente naturale è rappresentato dal Canyon, il quale è costituito da conformazioni rocciose che contribuiscono ad amplificare l’eco del rombo dei motori che sfrecciano attraverso la distesa pietrosa.

Un altro tipo di bioma è senz’altro quello della Costa Tropicale, il quale ospita delle piante peculiari, ovvero delle palme, così come enormi aree sabbiose disturbate da imponenti tempeste che si abbattono sulla spiaggia senza sosta. In aggiunta vi troveremo anche le Colline Aride, che ospitano enormi spazi liberi tra di loro. Nel bioma delle Colline sarà presente anche un lago che si prosciugherà durante la stagione invernale, aprendo nuovissimi spazi per le corse automobilistiche.

Tutti i biomi presentati nell’elenco che segue sono stati ideati e realizzati dall’art director Don Arceta:

Canyon

Costa Tropicale

Colline Aride

Terreno Agricolo

Giungla

Deserto Vivente

Costa Rocciosa

Deserto Sabbioso

Palude

Area Urbana di Guanajuato

Vulcano

A proposito delle aree esplorabili a bordo delle numerose decapottabili presenti in Forza Horizon 5, Don Arceta si è così espresso:

Il nostro team di sviluppo punta a collezionare vari riferimenti degli ambienti reali per poi ricrearli evidenziandone le bellezze e i caratteri distintivi. Implementiamo nella produzione varie tecniche, tra cui la fotogrammetria che serve a riproporre gli ecosistemi con estrema accuratezza. Vogliamo portare nel gioco la bellezza del mondo, attraverso i panorami e i suoni che ritroviamo in ogni luogo che visitiamo. L’obiettivo del processo artistico è di far sentire il giocatore come se si trovasse realmente in quei posti.

Non vediamo l’ora di provare Forza Horizon 5, il quale diverrà disponibile a noi videogiocatori a partire da quest’autunno, più precisamente dal 9 novembre 2021 per PC, Xbox One e Xbox Series X/S e, ovviamente, sarà incluso dal day-one nel servizio del Game Pass.